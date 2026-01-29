即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

民眾黨「兩年條款」大限將屆，白委黃國昌、張啓楷、林國成、林憶君、麥玉珍、黃珊珊即將離開立法院，加上創黨主席柯文哲復出擔任國家治理學院院長，外界關注黃國昌2月1日轉戰新北市長選戰後，是否影響他的政治聲量與媒體關注度。對此，綠委吳思瑤今（29）日表示，柯文哲復出對黃國昌而言恐是又愛又恨，未來卸下立委身分、少了過去在立法院興風作浪的政治舞台，是否會讓黃國昌從「太陽」變得黯淡無光，恐怕也讓他百感交集。





廣告 廣告

今早10時，吳思瑤在立法院紅樓地圖區接受媒體聯訪回應時事。她指出，柯文哲的復出，對於黃國昌而言，恐怕是如坐針氈、又愛又恨；一方面當然需要柯文哲的高聲量，替他穩住、撐住民眾黨的支持度；但另一方面，恐怕也擔心自己如果卸下立委身分與黨團總召職務，沒有像過去一樣能在立法院興風作浪的政治舞台，是否會讓黃國昌從過去的「太陽」變得黯淡無光？黃國昌自己恐怕百感交集吧！

吳思瑤也提到，「印春聯」這件事情，恐怕正反映出她剛剛所說的狀態，也就是黃國昌對於柯文哲又愛又恨、如坐針氈，卻又不得不然的這一種淡淡哀愁，她予以尊重。

話鋒一轉，吳思瑤說，民進黨的「Team Taiwan」春聯主題是「台灣好麻吉」，大家都是台灣好麻吉；她並指出，未來新的民眾黨團組成，對於執政的民進黨團隊而言，從來不放棄可以合作、可以對話，一起挺民生、護國家的各種可能性。

她大酸，民眾黨團少了黃國昌這個難溝通、歹逗陣（不好相處）的總召，未來的新的同事，民進黨團都會好好的去認識、交流，創造可以合作的機會。





原文出處：快新聞／黃國昌告別立院轉戰新北 吳思瑤狠酸：少了歹逗陣總召、興風作浪沒舞台

更多民視新聞報導

賈永婕鬆口了！外界力拱「代表綠營選台北市長」 本人親上火線回應

連5年不變的約定！賴總統陪獨居長輩圍爐 暖喊一句全場動容

台南新光三越中山店驚傳「整棟停電」 台電回應了

