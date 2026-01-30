即時中心／黃于庭、魏熙芸報導

民眾黨訂下不分區立委「2年條款」規定，除了劉書彬任期尚未屆滿，陳昭姿將留任完成《人工生殖法》修法之外，其餘6人都確定於2月1日辭職。黨主席黃國昌今（30）日被問及卸任後的工作時，他向在場媒體透露多達5項工作，並表示自己卸任後「蠻忙的」，且還是會去中央黨部辦公。

針對卸任後的工作，黃國昌表示，他週二、週五會跟立院黨團一起開晨會，週四也一起開共識會，只要有空都會參加；至於中央黨部工作，目前持續進行黨主席該做的工作，「民眾黨有個蠻好的習慣，黨主席在中央黨部是沒辦公室的，這件事社會大眾都不知道」，直到黨部被北檢搜索以後，大家才知道原來民眾黨主席沒辦公室，他到現在都沒有、2月1日後也不會有。

廣告 廣告

黃國昌說，他還是會去中央黨部辦公，最喜歡的工作模式就是到會議室，針對不同的主題，把不同部門的人請來，利用有白板、投影機，把該執行的工作一樣一樣跟大家對清楚，這樣的模式會延續下去，他也清楚地跟黨中央講，黨部不用準備他的辦公室。

快新聞／黃國昌告別立院「新工作來了」！他鬆口認了5身分：卸任後蠻忙的

民眾黨主席黃國昌。（圖／民視新聞）

「那第3個身分，當然要投入新北市長選舉」，黃國昌提到，2月1日就會成立競選總部，歡迎新北市民一起湊熱鬧，昨天也很高興，聽到前中廣董事長趙少康要出席。他更稱，這是屬於新北市民，共同對於新北市的規劃、願景、夢想，共同實現的園地，歡迎不分黨派的朋友都可以來，「我也會花相當時間，投入新北市長選戰的準備」。

除此之外，黃國昌指出，非常多網友關心他的直播，「請各位網友放心，還是會持續進行，禮拜一晚上的直播還是會繼續進行」，他更強調，未來只會增加，絕對不會減少。

最後則是律師工作，黃國昌直言，因為當立委不能當律師，所以當立委期間並沒有律師登錄，等2月1日拿到立法院的離職證明，應該還是會去登錄律師工作，在有需要的時候披上法袍。

原文出處：快新聞／黃國昌告別立院「新工作曝光了」！他鬆口認了5身分：卸任後蠻忙的

更多民視新聞報導

黃仁勳釐清40%產能轉移說法！大讚1事：肯定台灣價值

爆電話遭狂call半年！沈伯洋「這舉動」嚇哭女兒

中天新聞台要復活了？《衛廣法》修正案三讀通過 放寬大門9年新法解套

