黃國昌告府院關說大法官 總統府：特定報導臆測沒評論價值

「全社會防衛韌性委員會第6次委員會議」會後記者會，總統府發言人郭雅慧。楊亞璇攝



網路媒體報導，大罷免期間，府院曾經透過黨政高層跟大法官蔡宗珍溝通立場，民眾黨主席黃國昌今天到北檢告發府院高層司法關說。總統府發言人郭雅慧今（12/23）晚表示，這些特定報導是用沒有查證，用臆測影射的方式，沒有評論的價值。

有媒體報導指「大罷免時，府院請和蔡宗珍有深交的黨政高層與其溝通，顯然踢到鐵板」等，黃國昌今赴北檢告發《不法關說罪》。黃國昌說，北檢應立即啟動偵辦調查。全民更張大眼睛等著看，綠色司法又將雙標到什麼程度？更呼籲蔡宗珍應出面說明，究竟是誰向她關說，以維護司法獨立。

廣告 廣告

對此，郭雅慧今晚在「全社會防衛韌性委員會第6次委員會議」會後記者會指出，對於司法，總統一向立場都表達得非常清楚，就是尊重司法的獨立，不介入個案，也沒有所謂的施壓。

郭雅慧批評，這些特定報導是用沒有查證，用臆測影射的方式，沒有評論的價值。

更多太報報導

顧爾德專欄：憲政僵局面臨威瑪時刻？台灣會陷入革命情境嗎？

憲法法庭裁決《憲訴法》違憲 黃國昌告發府院高層有人關說大法官

傳府院高層關說大法官 黃國昌赴北檢告發不法關說罪