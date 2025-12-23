黃國昌告發府院關說大法官 府：臆測報導沒有評論價值

總統府發言人郭雅慧今晚受訪回應，總統的立場一直表達得很清楚，尊重司法獨立、不介入個案，更沒有所謂施壓。(記者陳昀攝)

〔記者陳昀／台北報導〕網媒報導，大罷免期間府院曾透過黨政高層找大法官蔡宗珍溝通立場，民眾黨主席黃國昌今據此到北檢告發「司法關說」；總統府發言人郭雅慧今晚受訪回應，總統的立場一直表達得很清楚，尊重司法獨立、不介入個案，更沒有所謂施壓，特定報導未經查證，是臆測、影射，「沒有評論的價值」。

郭雅慧今晚主持全社會防衛韌性委員會會後記者會，被問及黃國昌告發府院高層司法關說一事時回應，對於司法，總統的立場一直表達得很清楚，就是尊重司法獨立、不介入個案，也沒有所謂施壓，特定報導是用沒有查證、臆測、影射的方式，沒有評論的價值。

