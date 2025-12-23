黃國昌告發府院關說大法官 府：臆測報導沒評論價值

（中央社記者葉素萍台北23日電）媒體報導指府院曾請黨政高層向大法官蔡宗珍溝通，民眾黨團總召黃國昌今天赴北檢遞交告發狀。總統府表示，總統尊重司法的獨立，不介入個案，也沒有所謂的施壓，特定報導沒有查證、臆測影射，沒有評論的價值。

總統府今天舉行全社會防衛韌性委員會第6次委員會議，並召開會後記者會。

對於媒體報導指府院曾請黨政高層向大法官蔡宗珍溝通，民眾黨團總召黃國昌今天在立法院召開記者會質疑，這不是關說、什麼是關說後，赴北檢遞交告發狀。

總統府發言人郭雅慧受訪表示，對於司法，總統立場一直都表達得非常清楚，也就是，尊重司法的獨立，不介入個案，也沒有所謂的施壓，這些特定報導沒有查證、用臆測、影射的方式，沒有評論的價值。

另外，行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法後，藍白宣布對總統賴清德啟動彈劾案程序，並分別提案。立法院程序委員會上，藍白挾人數優勢勝出，將總統彈劾案排入26日院會報告事項議程。

郭雅慧表示，在憲政體制之下，立法院對行政院長或總統本來就有相關制衡手段。這部分只要是合法合憲，有完備程序，府方都予以尊重。

郭雅慧說，她要特別提醒的是，整個國政要順利運作，五權分立，行政、立法、司法各個機關都要如常運作，這非常重要；總統在國政努力，總預算在8月送進立法院，今天是12月23日，距離年底的31日只剩下7天，但總預算還沒有機會進入委員會討論。

她說，要特別提醒在野黨立委們，總預算不只會影響國家安全、國政運作，還會影響社會民生、地方建設，希望能把總預算順利完成、送出立法院。

郭雅慧說，總統已多次表達，樂意到立法院進行國情報告，希望是在合法合憲、程序完備情況下進行溝通說明；期盼朝野回到體制面，台灣現在面臨內外挑戰，國家要穩定向前，大家政黨不太一樣，但國家只有一個，希望總預算能夠趕快完成。

媒體追問，民眾黨希望賴總統依照立法院職權行使法規定，以被彈劾人身份列席說明，這與國情報告不同。對此，郭雅慧說，合法合憲情況之下，予以尊重。（編輯：蘇龍麒）1141223