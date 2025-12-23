黃國昌告發府院高層涉不法關說 總統府：臆測報導無評論價值

針對黃國昌告發府院高層涉不法關說，總統府發言人郭雅慧晚間表示，臆測報導沒有評論的價值。（圖／袁維駿攝）

大法官蔡宗珍等3人拒絕參與憲法法庭評議，後有媒體報導，府院曾派和蔡宗珍有深交的黨政高層與其溝通仍被拒，不過民眾黨立院黨團總召黃國昌質疑總統賴清德涉不法關說，並於今天（23日）上午赴北檢告發。對此，總統府發言人郭雅慧晚間表示，特定報導在沒有查證的情況下，以臆測、影射的方式進行報導，沒有評論的價值。

黃國昌今天上午前往北檢告發總統賴清德涉不法關說，黃表示，媒體清楚披露府院高層指示政黨高層關說蔡宗珍，這種可恥的關說司法行為，在今年5月時，民眾黨和國民黨合作已完成三讀，總統公告並施行，「在台灣，關說司法是犯罪行為，這不僅僅是可恥的踐踏司法獨立的行為，更是刑事犯罪行為」。

黃國昌當場要求台北地檢署嚴肅深入偵辦，不要遇到綠色就軟趴趴，直接跪在地上，希望北檢不要吃案，不要收案後看到是綠色的，就放在抽屜裡，動都不敢動；最起碼馬上傳喚大法官蔡宗珍作證，他相信以蔡的風骨，不會做偽證，也請蔡發揮作為法官維護司法獨立公正審判應有的責任和義務，主動和北檢說清楚講明白，誰找她關說。

對此，郭雅慧今天晚間接受媒體聯訪時表示，對於司法，賴清德一直以來的立場都表達得非常清楚，就是尊重司法獨立，不介入個案，並沒有所謂施壓的情況，「這些特定報導，都是在沒有查證的情況下，以臆測、影射的方式進行報導，沒有評論的價值」。



