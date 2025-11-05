論壇中心／綜合報導

立法院司法委員會今（5日）國民黨排審多項公教退休年金停砍法案，民眾黨主席黃國昌更是被質疑從挺年改到反年改、昨是今非。歷史作家李文成舉前民眾黨主席柯文哲2018年嗆鬧場世大運團體的金句「你和那些反年改團體」、「王X蛋」，狠狠打臉黃國昌立場轉變，並呼籲小草看清楚「你們才是利益損失最嚴重，最被剝削的一群人」。

李文成在《台灣向前行》節目中分享，自己的外公也是一位退休老師，他告訴身邊同伴「年改是必要的，我們領得夠多了」，有一位德高望重的同事跟阿公說「你這個背骨的，哪天政策改回來你就別領，我們領就好」，但阿公還是很堅持，認為「今天活到這個歲數，政府照顧我們這麼多年，也領得夠多了」，李文成對此留下很深刻的印象。

李文成分析「國民黨的政治操作非常高明」，並舉2024藍營選後操作「中配六改四」當作例子，即便會傷及本國大部分國民利益，但國民黨成功製造「絕對反民進黨的團體」，有許多中配網紅原本是站在民進黨這邊，但因為這議題的發酵、站到對面去了。同樣的年改這個議題，國民黨如果拿到執政權，可能也會支持民進黨的版本，但國民黨現在要的是選票，只要有「本夢比」、2026選贏就好了。





原文出處：向前行(影)／黃國昌和反年改的王X蛋？李文成提柯語錄「分析藍套路」

