黃國昌和解蔡正元 他評徹底放下太陽花偽裝

▲民眾黨主席黃國昌接受前立委蔡正元專訪，兩人上演大和解戲碼。（圖／翻攝自蔡正元YT頻道）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌日前接受前立委蔡正元專訪，兩人上演大和解戲碼，黃國昌更稱自己祖源是「紫雲黃氏」。對此政治評論員周軒今（22）日評論，終於黃國昌已經徹底把太陽花的偽裝放下了，當年兩人因「割闌尾」正面交鋒如今也和解了，過去黃國昌不可能講這些，更不可能跟這些立場的人站在一起，現在可以了，或許有一天會看見，黃國昌突然可以去中國，突然可以去「祭祖尋根」了。

對於黃國昌與蔡正元上演大和解戲碼，周軒評論，終於黃國昌已經徹底把太陽花的偽裝放下了。當年「割闌尾」，蔡正元是頭號目標，黃國昌更是站在第一線多次與蔡正元正面交鋒，而現在和解了。

周軒說，兩人還開始探究「祖源」，黃國昌說自己的祖源是「紫雲黃氏」，蔡正元幫忙考究了一番。提及黃氏祖先黃元方於晉末自河南光州固始縣南遷至福建福州烏石山一帶聚居，因而形成「黃巷」。其子孫在唐代再由福州遷居泉州，至黃守恭一代成為當地巨富。黃守恭生於唐太宗貞觀3年，以樂善好施聞名。黃守恭曾獻出大片桑園土地興建寺廟，並於西元686年命名為「紫雲寺」，其後子孫便以「紫雲」作為堂號。

蔡正元說明，相傳黃守恭所植的千年桑樹，至今仍保留於寺內。唐玄宗開元26年（西元738年），紫雲寺奉詔更名為「泉州開元寺」，並成為陸、港、台各地「開元寺」的祖廟。泉州開元寺著名的「開元雙塔」歷經西元1604年泉州八級大地震仍屹立不倒，被視為建築奇蹟。雙塔中留存的兩件古代雕像也相當特殊，其中一尊孫悟空雕像，近年被指出成為中國網路遊戲《黑神話：悟空》的造型原型。另一尊則為觀音菩薩的男性造像。綜合相關歷史脈絡，黃國昌出自泉州紫雲黃氏無誤，其祖先獻建開元寺，對漢傳佛教發展具有重要貢獻。

周軒說，這段話，看似平凡無奇，卻處處暗藏玄機，按蔡正元的描述，黃國昌的祖先在唐代蓋的「紫雲寺」，後來更名為「泉州開元寺」，是「陸港台」三地開元寺的「祖廟」。

此外泉州開元寺中的孫悟空雕像，是《黑神話：悟空》的原型，而黃國昌的祖先對「漢傳佛教」發展有貢獻這些，都是「萬事萬物起源中國」的論點。

周軒評論，黃國昌本人也不例外，這都非常符合中國常見的「認祖歸宗」敘事，過去黃國昌不可能講這些，更不可能跟這些立場的人站在一起，現在他可以了，或許有一天會看見，黃國昌突然可以去中國，突然可以去「祭祖尋根」了。

