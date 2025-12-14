黃國昌問「倒閣卓榮泰會下台嗎」？周軒酸法盲：少在那邊假鬼假怪

政治中心／黃韻璇報導

藍白挾立院多數席次，通過《財劃法》，更三讀讓年金改革大走回頭路，引發相當大的反彈，傳府院高層近日定調藍白通過的《財劃法》將採取「不副署」做應對，然而卻遭在野批評「獨裁」，民眾黨主席黃國昌更稱是「憲政災難」。對此，政治工作者周軒就酸黃國昌是「法盲」，認為他是怕總統解散立法院重選，讓他提早從立法院畢業，直言「少在那邊假鬼假怪」。

針對藍白在立法院三讀通過修正《財劃法》，藉以保障全國各縣市計畫型補助款不受中央調整。近日許多民進黨立委及法律學者主張不應讓條文生效，必須透過「不副署」藉以不公布法律，擋下惡法。《財劃法》最晚須於15日公告，民進黨在12日已透過便當會取得共識，要讓行政部門自行決定財劃法是否副署。

廣告 廣告

傳府院高層拍板針對財劃法將以「不副署、不公布」處理，黃國昌特別企劃預告記者會時批評「這不是憲政首例，這是憲政災難」。（圖／翻攝畫面）

然而《財劃法》可能「不副署」的消息曝光，在野黨群起批評，民眾黨主席黃國昌昨（14）日就直指，「這不是憲政首例，這是憲政災難」、「權力監督制衡也可以廢了直接宣布，中華民國從民進黨賴清德登基後，自此走上帝制」。針對外界稱政院若不副署法案可提「倒閣」反制，黃國昌則反問「若提倒閣卓榮泰會下台嗎？」聲稱「他完全可以說倒閣違憲，然後賴著不下台」。

對此，政治工作者周軒就酸黃國昌是「法盲」，提到憲法增修條文第3條第2項第3款規定：「立法院得經全體立法委員三分之一以上連署，對行政院院長提出不信任案。不信任案提出72小時後，應於48小時內以記名投票表決之。如經全體立法委員二分之一以上贊成，行政院院長應於10日內提出辭職，並得同時呈請總統解散立法院。」

周軒直言，立法院光國民黨黨團一黨就過半了，加上民眾黨8票，民進黨黨團連含扣的機會都沒有，卓院長只能乖乖走人。反問「你黃國昌是怕萬一賴總統解散立法院重選，你提早從立法院畢業吧？少在那邊假鬼假怪」。

更多三立新聞網報導

槓藍白！卓榮泰罕曝心聲：就算拼了命撲倒球門前，也要阻止任何違憲行為

憂財劃法修法衝擊！賴清德：將導致中央失去災害應變能力

挺府院不副署？學者：為打破憲政僵局「行政只能闖紅燈」別無其他選擇

藍白批財劃法「不副署」是獨裁？黃帝穎點出「三大法盲」：不副署有前例

