黃國昌問「倒閣卓榮泰會下台嗎」？民進黨團：沒自信的難道是他們自己？

藍白聯手通過修惡版《財劃法》，行政院提出的覆議案更在5日遭立法院否決，傳出府院高層定調「不副署、不公布」，行政院長卓榮泰今（15）日下午將召開記者會宣布。對於在野陣營批評獨裁、違憲，綠營回嗆「有種就提倒閣」，民眾黨主席黃國昌昨天回應時反問「確定卓榮泰會下台嗎？」對此，民進黨立法院黨團今日則反問黃國昌「沒有自信難道是他們自己？」

民進黨團上午進行輿情口應，媒體詢問，黃國昌質疑 倒閣卓榮泰不下台？民進黨團幹事長鍾佳濱問說，「他們沒信心嗎？」。他說，藍白可以三讀多數通過法案，甚至行政院提覆議，可以8度否決，現在卻沒把握通過倒閣。

鍾佳濱認為，黃國昌擔心無法過半，他應該好好找國民黨立法院黨團總召傅崐萁談談，如果立法院通過倒閣案，依憲法規定，閣揆一定要下台，「明明白白寫在條文裡，您看不懂嗎？」

媒體追問，府院研擬採取「不副署、不公布」因應，國民黨團嗆聲稱，若民進黨政府執意違法硬幹，「上街頭將是必然選項」，對此，鍾佳濱諷說，「勞師動眾、捨近求遠嗎？」

民進黨立委吳思瑤表示，大家可以很清楚看到，沒有行政權的獨裁，只有立法院的獨裁。她說，黃國昌說卓榮泰不會下台 ，到底不信任的是卓榮泰？還是他們自己啊？她喊話，黃國昌可以憲法授權不信任案倒閣，最終由民意定奪。

民進黨團書記長陳培諭指出，黃國昌及國民黨說民進黨政府無能，如果藍白認為無能，那為什麼不敢不想提倒閣呢？面對人民第一線考驗，藍白不敢提出倒閣，「沒有自信難道是他們自己？」

