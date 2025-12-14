黃國昌問「提倒閣卓榮泰會下台嗎」 律師不忍了怒嗆：什麼87問題？

政治中心／林昀萱報導

民眾黨主席兼黨團總召黃國昌。（圖／民眾黨團提供）

藍白挾立院多數席次，通過《財劃法》，更三讀讓年金改革大走回頭路，引發相當大的反彈，傳府院高層近日定調藍白通過的《財劃法》將採取「不副署」做應對，遭在野批評「獨裁」，民眾黨主席黃國昌更稱是「憲政災難」並反問「若提倒閣卓榮泰會下台嗎？」讓律師廖國翔看傻嗆「問這什麼87問題」？

針對藍白在立法院三讀通過修正《財劃法》，藉以保障全國各縣市計畫型補助款不受中央調整，許多民進黨立委及法律學者主張不應讓條文生效，必須透過「不副署」藉以不公布法律，擋下惡法。對此，黃國昌14日表示「這不是憲政首例，這是憲政災難」，針對外界稱政院若不副署法案可提「倒閣」反制，黃國昌則反問「若提倒閣卓榮泰會下台嗎？」聲稱「他完全可以說倒閣違憲，然後賴著不下台」。

黃國昌一席話讓律師廖國翔都傻眼，在臉書粉絲專頁「TaiwanDreamer」怒轟：「問這什麼87問題，去學一下憲法可以嗎？如果倒閣而且立法院通過，行政院長就只能下台阿，不然咧？」網友也留言痛斥黃國昌：「媽啊每天都有笑話看，真的是happy holiday」、「以為大家都跟你黃國昌一樣無恥，戀棧權力賴著不走嗎？」「他的想法是只要院長下台而已啦，但倒閣會搞到自己」、「看看這是什麼法學博士。字都不認識」、「假律師自然不懂憲法」、「他真的是法學博士嗎？他是不是把法律都還給老師了。」

