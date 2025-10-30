黃國昌喊不排斥見習近平邀吃雞排 梁文傑「這一句」酸度爆表

即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

國民黨準主席鄭麗文，先前喊願意見中國國家主席習近平，受到外界關注；民眾黨主席黃國昌，今（30）日在資深媒體人王淺秋節目也表態，若中國將他從黑名單去除，不排斥訪中甚至和習近平見面，黃國昌更宣稱，總統賴清德都可以想邀習近平喝珍珠奶茶，「那為什麼我不能邀習近平吃雞排？」。對此，陸委會副主委暨發言人梁文傑下午則回應，如果能見習近平代表已被認可，因此其實不需要太急著、倉促的去表態。

陸委會今日下午4時召開例行記者會，並由梁文傑主持；有記者問到，黃國昌在廣播節目說願意在對等尊嚴立場見習近平，更說見面會請習近平吃雞排。

對此，梁文傑回應，不確定黃國昌現在還是不是在黑名單上，因為黃國昌岳父在中國投資曾被國台辦公開證實，而且每個人及政治情勢都會有變化，但現在黃國昌是不是還在名單上並不確定。

接著，梁文傑說，但現在中國已經把話講得很清楚，未來要走「愛國者治台」的模式，也就是對中國效忠的人，「如果你能夠見到習近平，就更表示『已經被認可過的』這類人士，所以我覺得，其實不需要太急著、倉促的去表態」。

