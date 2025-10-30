黃國昌喊不排除見習近平 梁文傑：不需要太急著去表態
政治中心／綜合報導
民眾黨主席黃國昌，30日接受廣播專訪時，提到兩岸議題稱不該故不自封，賴總統都說要請習喝珍奶了，他為何不能請吃雞排？對此陸委會回應先指出，不確定黃國昌還在不在中國黑名單上，也狠酸如果可以見到習近平，就是被認可過的人士，但不需要太急著倉促表態。
民眾黨主席黃國昌：「陸委會也廢了嘛，每一次只是出來開記者會，然後讓梁文傑出來在那邊放狠話 。」
黃國昌接受廣播專訪開嗆陸委會，但提到台海關係，又話鋒一轉、態度放軟，稱不排斥和中國領導人習近平見面，甚至可以請吃雞排。
民眾黨主席黃國昌：「不要故步自封自我設限，賴清德都可以想要邀習近平喝珍珠奶茶了，那為什麼我不能夠邀習近平吃雞排 。」
陸委會發言人梁文傑：「我不確定黃國昌委員，他現在是不是還在黑名單，中共那邊已經把話講得很清楚了，未來他要走愛國者治台，對中共效忠的人，如果你能夠見到習近平的話，那就更表示這個是已經認可過的這類人士，不需要太急著倉促的去表態 。」
針對黃國昌稱不排斥與習近平見面，陸委會表示不需要太急著倉促的去表態。（圖／民視新聞）梁文傑狠酸，要不要先確定還在不在中國黑名單內，勸黃國昌不需要倉促表態，不過就怕中國統戰黑手伸進公部門，考量國安問題，陸委會將要求公務人員赴中港澳前先報備，卻有藍營立委不滿，稱限制行動遷徙自由。
立委（國）翁曉玲：「報備完他都必須要經過許可，去完回來還要報告，這基本上是非常非常擾民，限制人民的行動遷徙自由。」
陸委會發言人梁文傑：「根據兩岸條例，你凡是中華民國公務員要去大陸，就是要經過准許，兩岸條例開始有到現在三十幾年，都是一樣的規定。」
公務人員赴中港澳前要先報備，引發藍營立委翁曉玲不滿質疑限制行動遷徙自由。（圖／翻攝自翁曉玲臉書）
陸委會強調法源就在兩岸條例，而且面對中國日益加劇的灰色地帶襲擾、不得不防。
原文出處：黃國昌喊不排除見習近平 梁文傑：不需要太急著去表態
明遞交參選台北市長意願表 吳怡農：爭取黨內支持
（中央社記者溫貴香台北30日電）壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今天表示，盼以自身長期推動公共服務與國際交流經驗，積極爭取黨內支持，成為台北最強戰力，為台北市民打造一座更具韌性與前瞻性的首都，明天將親赴民進黨中央黨部遞交台北市長參選意願表。中央社 ・ 10 小時前
挺「不貪不取的林岱樺」炸鍋 林佳龍回應了
[NOWnews今日新聞]民進黨立委林岱樺涉詐領助理費與加班費遭起訴，不過，外交部長林佳龍昨天突然表態力挺林岱樺，稱林岱樺有為有守、不貪不取，引發輿論譁然。對此，林佳龍今（30）日受訪時表示，支持林岱...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
「火星任務十週年」特展 東海大學於科博館展現太空生存研發成果
【民眾網諸葛志一台中報導】東海大學攜手國立自然科學博物館、國家太空中心推出「火星任務十週年特展」，首度亮相太空 […]民眾日報 ・ 15 小時前
《拳擊》舅舅是教練常練到哭 許芸甄國中最後1年終嘗冠軍滋味
文：洪偵源 當裁判舉起許芸甄右手那一刻，國中3年來的辛苦全都有了代價，她在總統盃的舞台上，拿到生涯第一座全國冠軍，一掃全中運「銀」[]WOWSight ・ 14 小時前
邵雨薇山區大馬路上演激情車震！楊祐寧難拒誘惑出軌了
邵雨薇、楊祐寧在影集《人浮於愛》本周六播出的第3、4集中，將上演激情車震戲，兩人不約而同表示，這場在車上的戲堪稱全劇最難拍攝的場景，尤其是楊祐寧將頭伸進車內親吻邵雨薇的鏡頭。導演徐輔軍坦言這兩個角色的感情戲非常難處理，在一起之前不能有過多的表演，但又要能看到兩人之間靈魂溝通的氛圍，都要靠眼神交流來詮釋，大讚兩人表現得相當好。中時新聞網 ・ 9 小時前
防非洲豬瘟 應變中心：提高入境旅客行李查驗比例
（中央社記者汪淑芬台北30日電）非洲豬瘟中央災害應變中心今晚表示，關於入境旅客行李查驗，維持非洲豬瘟高風險國家的分流制度不變，但針對所有入境旅客的行李查驗比例提高。中央社 ・ 7 小時前
帶小孩搭車遭發寧靜車廂圖卡？高鐵澄清：勿以訛傳訛造成對立
台灣高鐵表示，今接獲反映、詢問，有民眾臉書描述其親友攜帶幼童搭乘高鐵時，遭人員發放「寧靜車廂」文宣卡片，經清查所有車次、詢問工作同仁，並無上述情事，特此鄭重澄清聲明。台灣高鐵重申，今年9月22日開始執行車廂寧靜文化以來，即已聲明，相關勸導措施並不包含孩童，嬰...CTWANT ・ 8 小時前
桌球協會又出包！年度排名賽漏列「柚子」高承睿種子籤 緊急宣布重抽
桌球協會主辦的「115年度台灣桌球排名資格賽」將於11/4登場，近日卻傳出「出大包」，未將奧運男子桌球國手「柚子同學」高承睿納入種子選手名單抽籤。桌協發現後緊急道歉，今（10/30）下午重新辦理男子組抽籤，差點影響選手權益。太報 ・ 13 小時前
「玉山艦」返港爆螺旋槳離奇缺損 海軍：已入塢更換分析肇因
海軍兩棲船塢運輸艦「玉山艦」日前出海訓練，卻傳出返航泊港後發現右螺旋槳俥葉有缺損，在左營港內潛水也找不到，恐已在航行中斷裂沉入海中。對此，海軍司令部今（30）日表示，玉山軍艦日前完成任務返港發現5片俥葉其一受損，船體及各部位均無外力擦碰痕跡，已入台船船塢更換，並配合台船分析肇因。自由時報 ・ 15 小時前
川普指示重啟核武測試 抗衡俄「中」
記者施欣妤／綜合報導 美國總統川普30日表示，已指示國防部（戰爭部）立即啟動美國核武器測試，以應對「他國核試作為」。美國自1992年來便未再進行核試爆，由於俄青年日報 ・ 6 小時前
開拓關鍵礦產供應 川普顧問將會晤澳洲業界人士
（中央社墨爾本30日綜合外電報導）正值美國與澳洲兩國加強合作、以分散供應來源之際，兩名知情人士表示，美國總統川普的關鍵礦產顧問預定明天在雪梨會晤約30家關鍵礦產企業的高層。中央社 ・ 13 小時前
碳纖維公路車變鋁合金！他4.8萬競標夢幻車 收貨崩潰
「這是假的啦，敲一敲聽聲音就知道，這不是碳纖維車體」，吳老闆花4萬8000元競標到一輛名牌彎把公路車，卻懷疑收到價值僅7000至8000元的鋁合金車體假貨！儘管消保法明定消費者有7天無條件退款權，但物流公司表示金額超過1萬元，必須取得賣方同意才能辦理退款，讓他陷入困境。專家呼籲，民眾應避免在陌生平台購物，以降低被騙風險，若發現價格明顯低於市場行情，更應提高警覺，謹慎評估交易風險！TVBS新聞網 ・ 6 小時前
快訊／北市五分埔商圈火警！黑煙直竄嚇壞居民 1婦人受傷送醫
台北市信義區永吉路（五分埔商圈）今（30）日晚間7點多驚傳火警，黑煙直竄天際嚇壞附近民眾！巷弄內一處建築物，三樓突然竄出火苗，火勢還蔓延到四樓，濃煙更是直竄天際，驚動店家與民眾，全都出來查看。消防人員台視新聞網 ・ 9 小時前
川習會歷經100分鐘！美中雙方「未談台灣問題」 卓榮泰表態了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導美國總統川普（Donald Trump）今（30）日於南韓釜山會晤中國國家主席習近平，雙方歷經約1小時40分閉門交流，川普隨即搭乘空軍一號返美，他也透露，會中並未談論台灣議題。對此，行政院長卓榮泰做出最新回應！川普「亞洲行」最終站前往南韓，敲定釜山金海國際機場與習近平舉行峰會，據中國媒體報導，雙方會談時間約1小時40分。川普事後受訪說道，他對於本次川習會「滿意度破表」，不過會談過程中並沒有提及台灣議題；另他也透露，4月份將會訪問中國。對此，卓榮泰今日被問及「是否擔心川普賣台？政府如何因應？」，他回應說，「我們會努力」，此外也請國人一起，把台灣顧好、守好，全世界就會更珍惜台灣的重要。原文出處：快新聞／川習會歷經100分鐘！美中雙方「未談台灣問題」 卓榮泰表態了 更多民視新聞報導台中廚餘車駕駛慘了！桶身竟未加蓋「沿路狂灑」 警方出手開罰學國台辦汙衊賴清德！鄭麗文竟嗆「麻煩製造者」 民進黨霸氣回擊台中豬瘟疫調疑點多！透露專家會議建議全力投入 卓榮泰行動了民視影音 ・ 14 小時前
高雄知名老牌魯肉飯復業了！但有「2點」要老饕們注意 業者也很無奈
台中爆發非洲豬瘟以來讓民眾生活大受影響，就連高雄知名的南豐魯肉飯店家也因禁宰禁運5天，宣布從24日起到29日停業6天，不過目前相關禁令又延長到15天，南豐魯肉飯雖然在30日復業，但目前只能先以冷凍豬肉應急，再者，因目前不收廚餘，僅提供外帶。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
曾來台追山陀兒...傳奇英國追風人追梅麗莎驚傳失蹤 48小時沒回應
5級颶風梅麗莎肆虐加勒比海群島，對牙買加、海地等國造成嚴重打擊，目前已知至少44人死亡。曾在2013年追過史上最強颱風海燕，並於去言來二度來台灣追山陀兒、康芮颱風的英國傳奇追風人摩格曼（Josh Morgerman）也動身前往牙買加追梅麗莎，卻在28日發文後完全沒消息，嚇得網友們湧入祈禱，幸虧最終確認平安無事。中時新聞網 ・ 7 小時前
重組大腦神經迴路！限制誘發動作療法助中風患者重拾手部功能
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】中風是台灣主要的致殘原因之一，許多患者因偏癱導致手部動作受限，影響日常生活自理能力與生活品質。為提升中風後的復健成效，衛福部南投醫院復健科積極推廣「限制誘發動作療法」（Constraint-Induced Movement Therapy，CIMT），協助患者有效改善手部功能，重拾自信與獨立生活。 以限制健側肢體來誘發患側肢體動作 研究發現有顯著進步 限制誘發動作療法是一項以科學實證為基礎的復健技術，其核心概念為暫時限制患者健側肢體的使用，藉此誘發患側肢體進行反覆且有目的性的動作訓練。透過密集練習與功能性任務活動，可大幅增加患側肢體的使用頻率，促進腦部神經迴路的重組與功能恢復。 治療患者以日常活動自主能力最高 三至六個月持續手部功能持續提升 臨床研究顯示，接受限制誘發動作療法治療的中風患者，不僅在上肢肌力、靈活度與協調性方面有顯著進步，也能在穿衣、進食、拿取物品等日常活動中展現更高的自主性。南投醫院近年推行此療法的成果顯示，多數患者在完成治療後三至六個月內，仍能持續維持並進一步提升手部功能。 限制誘發動作療法需由專業治療師執行 提升患者生活品質 南投醫院復健康醫療網 ・ 14 小時前
黃國昌批陸委會「只會放狠話」 梁文傑：難道要卑躬屈膝？
民眾黨主席黃國昌今(30)日接受廣播節目專訪，表態自己不排斥與中國國家主席習近平見面，可以邀請習近平吃雞排，並表示兩岸應該保持善意的溝通跟對話，「陸委會讓梁文傑在那邊放狠話，那不應該是他們存在的目的。...華視 ・ 12 小時前
威力彩頭獎保證2億！3星座獲財神庇佑 有望一夜翻身
威力彩今（30）日晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》運勢專欄點名射手座、雙魚座、金牛座的人這段期間彷彿獲得財神庇佑，無論事業或偏財運都旺到讓人羨慕，甚至有望一夜翻身。中天新聞網 ・ 14 小時前
逃兵案狂爆！名嘴批：別只拿藝人開刀，富二代也要揪出
新北地院27日針對藝人逃兵案開庭，陳零九、威廉、陳大天、大根、李銓、阿虎、陳向熙、陳信維等8位男星全數認罪，盼獲輕判緩刑。資深媒體人狄志為29日發表個人看法：「這案子真的要查到底，不要只拿藝人開刀，應該要一視同仁，富二代、政二代，只要有也要把它揪出來。」中時新聞網 ・ 1 天前