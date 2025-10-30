黃國昌喊不排除見習近平 梁文傑：不需要太急著去表態

政治中心／綜合報導

民眾黨主席黃國昌，30日接受廣播專訪時，提到兩岸議題稱不該故不自封，賴總統都說要請習喝珍奶了，他為何不能請吃雞排？對此陸委會回應先指出，不確定黃國昌還在不在中國黑名單上，也狠酸如果可以見到習近平，就是被認可過的人士，但不需要太急著倉促表態。

民眾黨主席黃國昌：「陸委會也廢了嘛，每一次只是出來開記者會，然後讓梁文傑出來在那邊放狠話 。」

黃國昌接受廣播專訪開嗆陸委會，但提到台海關係，又話鋒一轉、態度放軟，稱不排斥和中國領導人習近平見面，甚至可以請吃雞排。

民眾黨主席黃國昌：「不要故步自封自我設限，賴清德都可以想要邀習近平喝珍珠奶茶了，那為什麼我不能夠邀習近平吃雞排 。」

陸委會發言人梁文傑：「我不確定黃國昌委員，他現在是不是還在黑名單，中共那邊已經把話講得很清楚了，未來他要走愛國者治台，對中共效忠的人，如果你能夠見到習近平的話，那就更表示這個是已經認可過的這類人士，不需要太急著倉促的去表態 。」

針對黃國昌稱不排斥與習近平見面，陸委會表示不需要太急著倉促的去表態。（圖／民視新聞）梁文傑狠酸，要不要先確定還在不在中國黑名單內，勸黃國昌不需要倉促表態，不過就怕中國統戰黑手伸進公部門，考量國安問題，陸委會將要求公務人員赴中港澳前先報備，卻有藍營立委不滿，稱限制行動遷徙自由。

立委（國）翁曉玲：「報備完他都必須要經過許可，去完回來還要報告，這基本上是非常非常擾民，限制人民的行動遷徙自由。」

陸委會發言人梁文傑：「根據兩岸條例，你凡是中華民國公務員要去大陸，就是要經過准許，兩岸條例開始有到現在三十幾年，都是一樣的規定。」

公務人員赴中港澳前要先報備，引發藍營立委翁曉玲不滿質疑限制行動遷徙自由。（圖／翻攝自翁曉玲臉書）

陸委會強調法源就在兩岸條例，而且面對中國日益加劇的灰色地帶襲擾、不得不防。

