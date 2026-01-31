黃國昌喊不會三腳督 游明諺嗆：回家洗洗睡

新北市議員擬參選人游明諺。（圖：游明諺）

2026 年新北市長選戰逐步升溫，民眾黨主席黃國昌日前宣布，將於 2 月 1 日在「郭台銘連署站舊址」成立競選總部，並坦言自己在 60 歲以上族群支持度「輸到脫褲子」。同時，黃國昌放話「不會讓三腳督發生」，更要民進黨陣營「回家洗洗睡」，相關言論引發議論。





對此，民進黨新北市議員擬參選人游明諺強硬回擊，直言黃國昌的說法暴露出「民調墊底後的焦慮與算計」。游明諺指出，根據最新《美麗島電子報》民調，黃國昌在藍綠白競逐的新北市長民調中僅獲 15.4% 支持度，與國民黨李四川及民進黨蘇巧慧差距明顯，「所謂『不讓三腳督』，翻成白話就是想靠政治交換避戰。」

廣告 廣告





游明諺直言，新北市民要的是敢戰、能扛責任的市長，而不是一個在民調落後時，就開始盤算藍白整合、試圖保全個人政治形象的候選人。他強調，「如果連選到底的勇氣都沒有，卻還高談市政願景，這才是對新北市民最大的羞辱。」





針對黃國昌一方面喊出「給我四年」，一方面又語帶保留稱「若不是我也會輔選」，游明諺更直指，這樣的態度形同「未戰先退」，把新北市長選舉當成政治籌碼與個人舞台，而非真正要承擔的責任。





游明諺也批評，黃國昌長年以高分貝政治表演吸引關注，但北海岸與新北市民真正需要的，是能解決交通壅塞、補足醫療資源、穩定治理的即戰力市長，「不是整天咆哮、卻在關鍵時刻想閃躲選民檢驗的人。」





游明諺最後強調，既然黃國昌已公開承認民調落後，又一心想逃避三腳督的直接競爭，「那真正該回家洗洗睡的，不是別人，而是黃國昌本人。」他也呼籲選民看清誰願意腳踏實地為新北負責，誰又只是在精算政治利益。