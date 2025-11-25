黃國昌喊北市議員4+2！戴錫欽堅持國民黨單獨過半：兄弟登山各自努力

記者陳思妤／台北報導

國民黨台北市黨部主委戴錫欽喊出2026，國民黨台北市議員席次要單獨過半，但民眾黨主席黃國昌則表態，民眾黨要「4+2」現任4席議員連任加上2席新人。對此，戴錫欽今（25）日表示，兄弟登山各自努力，這並沒有衝突，尊重民眾黨，也預祝他們達成目標。

戴錫欽今天接受媒體聯訪，被問到，怎麼看黃國昌說北市要6席全壘打，但國民黨目標是單獨過半？戴錫欽稱，這是簡單數學，完全沒有衝突，民眾黨4+2，「我們尊重他，也預祝他們達成目標」。

戴錫欽指出，國民黨上次選舉完後本來就是單獨過半，大家兄弟登山各自努力，並沒有任何衝突的問題。他表示，北市議會席次有61席，藍白有很大各自努力的空間，也有很多合作的空間，充分尊重民眾黨提名策略，國民黨目標非常簡單，就是希望單獨過半，也希望跟民眾黨等友黨把席次極大化。

媒體追問，這說法是配合黃國昌說只要民進黨席次變少就可以達成？戴錫欽強調，沒有誰配合誰，自己很早就提出論述，不管是單獨過半或是跟友軍席次極大化，這都是一貫的論述。他說，不管民眾黨提名策略，以及是否支持台北市長蔣萬安連任，國民黨都充分尊重。

