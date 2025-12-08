即時中心／黃于庭報導

國民黨立委陳玉珍提出《立法院組織法》修正草案，擬新增「補助費用」交由立委自行運用，統籌項目不限於助理費、健康檢查等，且免收據憑證核銷，形同助理費「除罪化」，引發不小爭議。對此，民眾黨主席黃國昌今（8）日也不認同該案，並表示「公款公用」沒有任何退縮空間，不要讓推動制度化修法，貶低成個案脫罪。

黃國昌稱，上次全國正副議長到民眾黨團拜會時，他們立場說明非常清楚，助理費過去產生非常多爭議，許多司法個案當中，初一十五月亮長得不一樣，有必要針對助理費的制度化、法制化規範清楚。

接著，黃國昌說，黨團上次也成立小組，請曾經擔任過議員的白委黃珊珊、林國成研議，過程中民眾黨除了制度化以外，最重要的堅持是「一定公款公用」，沒有任何退縮空間。

快新聞／不挺國民黨！急喊助理費修法「先停下」 黃國昌稱：公款公用不能退

民眾黨主席黃國昌。（圖／民視新聞）

至於具體法律要怎麼法制化、堅守公款公用原則，不要在司法實務出現初一十五不一樣，或是起訴、判刑時因人因黨而不同，黃國昌指稱，這是接下來面對該議題時，民眾黨的基本態度。

最後，黃國昌表示，這次助理費才看到1個版本，委員會要排審之前，或許應該先停下來，聽聽社會大眾、助理公會的意見，不要讓本來推動制度化修法，變成好像侵害助理權益，甚至貶低成個案脫罪的修法，這絕對不是面對助理費、公費補助，一開始要求制度化所要解決的問題及目標。

原文出處：快新聞／黃國昌喊卡！不挺藍營助理費修法 稱「公款公用」沒退縮空間

