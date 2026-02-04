黃國昌喊在野黨目標「打下高雄」！尹立點出關鍵嗆爆：政治地盤的分贓

政治中心／李紹宏報導

近期民眾黨主席黃國昌卸任立委，隨即展開2026選戰布局。黃國昌拋出「北國昌、南文哲」的雙太陽架構，揚言在野黨的最大目標是「打下高雄」，要求藍白兩黨應簽署正式協議以確保整合。對此，「罷韓四君子」之一、民進黨高雄市議員初選參選人尹立重砲回擊，黃國昌的言論毫無治理誠意，這不是在談民主選舉，而是在談「政治地盤」的分贓。

尹立指出，黃國昌宣稱縣市長選舉不應出現三組人馬，並要求在野黨簽署正式政黨協議，這種行為極其荒謬。他認為，政黨應憑藉理念吸引選民，而非像商人在密室協議分割市場。

尹立質疑，民眾黨過去標榜「超越藍綠」的尊嚴已蕩然無存，為了在 2028 年「下架賴清德」，難道就可以在 2026 年把政黨價值當成談判桌上的籌碼，淪為國民黨的側翼或附庸？

尹立強調，最令人不屑的，是黃國昌對競爭對手的輕蔑。黃國昌曾批評民進黨潛在人選賴瑞隆完全沒有魅力，「我想請問黃主席，高雄市民需要的是一個『有魅力的秀場藝人』，還是一個『能實幹的市長』？」。如果政治人物的價值只剩下「Charisma（魅力）」，那台灣政治乾脆轉型娛樂業。

尹立批評，黃、柯兩人聲稱要打下高雄，卻拿不出任何前瞻性的南部發展論述，空洞的口號不僅看輕高雄人的智商，更暴露出民眾黨缺乏實質政見的窘境。

對於黃國昌質問國民黨「到底想不想贏」，並對宜蘭、新竹、彰化等地選情指手畫腳的姿態，尹立解讀這反映了民眾黨嚴重的「末路焦慮」。他分析，民眾黨因缺乏基層組織與人才，只能靠吸納藍營選票續命，深知若 2026 年無法寄生在國民黨羽翼下取得席次，將面臨徹底泡沫化的危機。

尹立進一步表示，所謂的「藍白合作協議」，本質上只是柯文哲與黃國昌兩人的「權力保衛戰」。他形容這是一位試圖在南部找回光環的領袖，與一位急於證明主導大局者的結合。尹立呼籲，台灣民主不需要基於「仇恨」與「權力分配」的合作，若政黨戰略只剩下「簽協議、分地盤」，這種毫無靈魂的結合終將被選民唾棄。

