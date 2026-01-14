黃國昌喊將自提國防特別條例草案 沈伯洋：荒謬到笑不出來

記者李鴻典／台北報導

快閃美國返台的民眾黨主席黃國昌今（14）天說，結束訪美後，他反對1.25兆元政院版國防特別條例的決心強烈。黃國昌說，1.25兆元有相當高比例不是對美軍購，待國防部在秘密會議報告特別預算涵蓋範圍與項目後，民眾黨團將提國防特別條例草案。對此，民進黨立委沈伯洋說，「荒謬到我笑不出來。為什麼國家的專業會變成這樣」。

黃國昌訪美返台記者會（圖／記者詹宜庭攝影）

沈伯洋撰文解析黃國昌這次的行為。他提到，大家應該都還記得，花蓮那時候因為天災，所以行政院提出了馬太鞍特別條例，匡了三百億來救災和重建。

沈伯洋指出，現在黃國昌對國防特別條例的做法，打個比喻來說，就是：

1. 「為什麼三百億只有幾頁？我不要審！」

2. 「我看這個重建條例需要挖土機，這個挖土機怎麼買？傅崐萁和徐榛蔚沒跟我報告之前，我不要審！」

3. 「聽說挖土機要從日本買？那我飛一趟日本了解一下。」

4. （去日本回來之後，開記者會）「我發現挖土機真的很重要，但是我有一個驚人發現，買挖土機只佔整個重建的一部分！剩下的錢根本是肥肉！所以我還是不要審！」

5. 「我要提出一個只有挖土機的重建條例，我要拯救花蓮！拯救這個國家！」

沈伯洋感嘆，「荒謬到我笑不出來」。為什麼國家的專業會變成這樣。

