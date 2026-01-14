黃國昌喊將自提軍購版本！黃智賢傻眼轟「不要臉」：你是文盲還是法盲？

政治中心／黃韻璇報導

快閃美國返台的民眾黨主席黃國昌昨（14）日說，結束訪美後，他反對1.25兆元政院版國防特別條例的決心強烈。黃國昌說，1.25兆元有相當高比例不是對美軍購，待國防部在秘密會議報告特別預算涵蓋範圍與項目後，民眾黨團將提國防特別條例草案。對此，媒體人黃智賢就怒轟「你是文盲還是法盲？」

黃國昌表示，民進黨目前所提出的版本，民眾黨反對。目前行政院提出的版本僅用7個條文就要編列1.25兆元，「從美國回來後，我反對的決心更強烈，沒有軟化，我反對民進黨的版本！」黃國昌指出，台灣確實有強化國防的必要，但錢要花在刀口上，不能亂花，更不能變成軍火商與掮客眼中的大肥肉。因此，民眾黨將會提出自己的版本，這次前往華府時，已經在面對美方最高層級人士時清楚表達，民眾黨會自提版本，並且會針對不同情境提出具體處理方式，再等兩週，事情就會越來越明朗。

黃國昌說，原則只有一個，國家要往前走，當執政者擺爛時，在野黨就要撐起國家。他批評，賴清德根本沒有要解決問題，只想製造問題，拿兩張紙、七個條文丟給國會，就想要1.25兆元，怎麼會有人這樣辦事？完全不找在野黨討論，資訊一片黑暗，「有哪一位想做事、要解決問題的總統會這樣處理？」黃國昌強調，很多人已經看不下去，因此民眾黨將提出符合台灣需要的條例版本，金額清楚、內容透明，沒有任何上下其手或模糊空間。

對此，媒體人黃智賢就在直播中開嗆黃國昌，稱他的這種行為就是「不要臉」，黃智賢強調自己不是幫行政院講話，行政院跟她沒關係，黃智賢表示，「你那麼了不起你英雄，你現在提出你的版本，你要知道立法院台灣的規定是這樣，你要先通過預算這個特別條例、先通過法，通過法才能夠根據這個法來編預算，但是立委是不能夠提預算的嘛！」她大嘆，「你不要每次都搞違憲，立委沒有預算權，你是文盲還是法盲？還是沒有衛生啊？」

