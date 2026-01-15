黃國昌喊將自提軍購版本 AIT回應"支持賴清德國防預算"

政治中心／綜合報導

民眾黨主席黃國昌「旋風訪美」返台後，宣稱反對政院版國防特別條例的決心反而更強烈，還稱民眾黨會自提軍購版本，不過美國在台協會也罕見回應，強調支持總統賴清德所提的1.25兆國防特別預算，綠委大酸，這舉動就如同在打臉黃國昌。

民眾黨主席黃國昌：「AIT特別有交代，說美方那邊官員的回應，我不太方便幫人家轉述。」

被問到和美方談軍購交貨延宕該如何解決？民眾黨主席黃國昌一貫論調，但對於接下來民眾黨稱要提出軍購條例的自家版本，AIT也罕見發聲，重申歡迎賴總統所提的1.25兆國防特別預算。

民眾黨主席黃國昌：「AIT不管他是用支持還是用歡迎，我都不會驚訝，今天如果編兩兆的預算，我想他也會表示歡迎，因為這符合美國政策跟美國利益，站在美國政府角度這無可厚非。」

民進黨團幹事長鍾佳濱：「從AIT的公開發言和美國官員的印證，都很清楚的說明，黃委員可以在機密會議上，把他聽到的看到的，好好的拿出來，跟國防部的官員做資訊的核對，說不定下週一的這個機密專案報告，或許就能夠解答他的一些疑惑。」

綠委酸度爆表，畢竟看看AIT也做出最新回應，依照慣例"不對私人會談的內容加以評論"，但再度引用去年處長谷立言在社群發文，支持賴清德提出的1.25兆國防預算，也支持台灣迅速獲取強化嚇阻所需的能力。就連前AIT處長也大力認同。

前美國在台協會處長司徒文：「台灣的軍購預算要交由台灣決定，他個人支持無論是美國，或是台灣強化國防的決策，如此一來，台灣人才能保留大家所珍視的價值。」





對於黃國昌日前稱對美軍購只需3000億，國防部也隨即澄清，強調是國內產製部分約3千餘億元，其餘為對外採購。黃國昌訪美行的成果發表，雷聲大雨點小，還被酸很快就讓國人看破手腳。

