黃國昌喊居住正義卻住上億豪宅？王義川：「有錢不是罪惡」但不要假鬼假怪

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

民眾黨主席黃國昌汐止老家因侵占國有地被拆後，傳出他早已住進台北市蛋黃區上億豪宅，不僅每月管理費高達1.3萬元，連停車位都是500萬元起跳。對此，民進黨立委王義川今（6）日直言，有錢不是罪惡，但有錢也不要總是裝窮，上台喊國家對不起年輕人，下台卻坐豪車回豪宅，這樣假鬼假怪遲早會被選民發現，人設都是演出來的。

民進黨立委王義川今（6）日直言，有錢不是罪惡，但有錢也不要總是裝窮，上台喊國家對不起年輕人，下台卻坐豪車回豪宅。（）

根據《鏡報新聞網》報導，黃國昌一年前搬離新北市汐止老家後，轉移到台北市蛋黃地帶豪宅入住，雖然該豪宅屋齡已經有30多年，但室內空間多達70坪，且位在北市精華地段，因此房子總價驚人，光是每月的管理費就超過1.3萬元。黃國昌則是表示，2023年把汐止老家拆了以後，當然就要在外面租房子住。

廣告 廣告

有意投入北市中正萬華議員選舉的張銘祐今早舉行服務處成立記者會，邀請王義川現身幫忙站台。王義川受訪表示，每一個都努力向上，大家都想要賺錢，大家都想要住豪宅、開好車，「有錢不是罪惡」。

王義川說，黃國昌太太的家族很有錢，這件事也不是秘密，但家族有錢就是有錢，不用一天到晚裝的好像很窮，一邊上台喊居住正義、國家對不起年輕人，下台後卻坐自己的車回豪宅，這樣很沒有道義。很多有錢人從政，他們也不會避諱自已很有錢，黃國昌這樣子假掰、假鬼假怪，也會被選民發現說，原來他的本質是這樣，一切都是演出來的。

至於是否投入桃園市長選舉？王義川回應，選對會還在努力當中，選對會應該會在1月、2月左右才會定案，身為民進黨員、不分區立委，被黨中央指派認養桃園，對於桃園市長選舉的徵召，一切都聽黨主席賴清德跟選對會最後的評估。

更多FTNN新聞網報導

政治讀新術／與居住正義背道而馳？王義川籲勿仇富：黃國昌也不該上台吹牛

政治讀新術／黃國昌住進「蛋黃區」上億豪宅！媒體人諷華麗轉身：誤解居住正義了

橘子翻版？黃國昌狗仔集團金流核心人物曝光 王義川質疑放消息的是「她」

