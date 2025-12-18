黃國昌喊彈劾賴清德！ 律師指有「3條件」：不提倒閣就是打假球

政治中心／林昀萱報導

民眾黨主席黃國昌喊出彈劾總統。（圖／翻攝畫面）

行政院長卓榮泰不副署再修版《財劃法》，引發藍白不滿，18日立法院司法及法制委員會通過臨時提案，移請監察院彈劾卓榮泰。國民黨在臉書預告今（19）日將宣布彈劾違憲總統賴清德「反帝制、反專制、反獨裁」。對此，律師陳怡凱指出要彈劾總統必須滿足三個條件，直言「不提倒閣，說什麼彈劾總統就是打假球。」

陳怡凱在臉書粉絲專頁「一個律師的筆記本」發文表示：「欲彈總統，必先倒閣」。根據《憲法增修條文》第4條第7項規定：「立法院對於總統、副總統之彈劾案，須經全體立法委員二分之一以上之提議，全體立法委員三分之二以上之決議，聲請司法院大法官審理...」另《憲法增修條文》第2條第10項有云：「立法院提出總統、副總統彈劾案，聲請司法院大法官審理，經憲法法庭判決成立時，被彈劾人應即解職。」

陳怡凱指出，換言之，要讓總統彈劾案成功，至少需要滿足三個條件，第一「全體立委二分之一以上提議」；第二「全體立委三分之二以上同意」；第三「憲法法庭判決過關。」他認為，以國會多數黨掌握的立委席次，第一項條件不是問題，至於第三線條件的憲法法庭現雖處於「不上不下不死不活之間」，但若國會多數黨想讓憲法法庭恢復運作，其實也是舉手之勞。唯獨第二項條件的三分之二立委席次門檻，以現在的國會結構而言，恐怕不是國會多數黨有辦法自己說了算。

陳怡凱表示，依照憲法，要真正彈劾總統必須由國會多數黨倒閣，藉此觸發國會重選機制。藍白拿下三分之二以上的立委席次之後，就可以把總統彈劾案送出立法院。「前人有云：『欲練神功，必先自宮』，可見想作大事的人，必須有割捨得下的決心。方今之勢，正好是『欲彈總統，必先倒閣』。既然國會多數黨號稱代表民意，想必有信心堂堂正正接受選民的考驗。何不光明正大發動倒閣，打開彈劾總統的康莊大道？引刀成一快，不負老年頭，豈不快哉？」

陳怡凱總結：「自認大材小用的立委想要彈劾總統，唯一辦法就是倒閣。不提倒閣，說什麼彈劾總統就是打假球。」

