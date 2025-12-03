黃國昌喊把琬惠嫁給宜蘭！民眾黨徵召陳琬惠選縣長 她提三大主軸九大政策拚改變

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

民眾黨今（3）日舉行記者會，正式徵召前立委、宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選宜蘭縣長。民眾黨主席黃國昌說，這次徵召先後由選決會、中央委員會委員全體一致通過，黃國昌形容陳琬惠是「民眾黨的驕傲」，更喊話要「把琬惠嫁給宜蘭」，成為真正宜蘭的女兒。陳琬惠則說，自己已為宜蘭擘劃未來30年發展建設的願景，將以「實踐承諾的行動力」、「共創願景的親和力」與「善用資源的創新力」，結合「三大主軸、九大政策」，為宜蘭帶來改變。

黃國昌說，最讓他佩服的是，選舉結束後，雖然沒有公職，但陳琬惠從來沒有離開宜蘭，始終在為宜蘭爭取權益。（圖/鄧宇婷）

黃國昌表示，自己是半個宜蘭人，母親在羅東長大，因此他格外興奮。他說，陳琬惠加入民眾黨後第一份工作就在黨團擔任主任，之後參與宜蘭縣長選舉，在宜蘭注入了一股清流，也讓宜蘭人看到民眾黨深耕宜蘭的決心，2023年陳琬惠進入立法院，馬上成為立法院最犀利的揭弊女神。

黃國昌說，陳琬惠一面在立法院大聲疾呼，一面仍持續的深耕地方，回到宜蘭爭取地方建設，2024年立委選舉，陳琬惠獲得超過20%的支持，最讓他佩服的是，選舉結束後，陳琬惠從來沒有離開宜蘭，雖然沒有公職，但心中沒有忘記為宜蘭鄉親爭取應有的權益，也因此走在地方時，常聽到鄉親提起她，一講到陳琬惠，大家就是豎起大拇指。黃國昌呼籲支持者，一起用行動改變宜蘭。

陳琬惠致詞時則稱，對於宜蘭縣長，鄉親提到對未來縣長的期待中，第一就是可以有實踐承諾的行動力，第二是共創願景的親和力，第三是善用資源的創新力，而這三項他都有，而她已為宜蘭擘劃未來30年發展建設的願景，將以這三力結合「三大主軸、九大政策」，為宜蘭帶來改變。第一主軸是低汙染產業：打造高薪、乾淨的產業重鎮；第二主軸是高鐵建設：以TOD帶動宜蘭轉型，讓交通成為發展的引擎；第三主軸是照顧老幼：讓孩子願意留下來，讓人才願意搬進來。

政策部分，陳琬惠細數九項內容，包含低污染產業主軸部分，將推動「南港東移」，打造宜蘭腦工業基地。結合高鐵開通、國五交通優勢，引進AI、軟體、新創等低汙染產業，落實「班班有網路、生生用平板」，讓高薪、高附加價值的工作在宜蘭落地。觀光全面升級。打造地標型亮點景點，積極招募國際企業集團進駐。發展創生基地，打造青年、壯世代就業聚落。

高鐵建設主軸部分，陳琬惠說，以高鐵站區為核心，推動完整的 TOD 整體規劃。重構縣域大眾運輸網，以「高鐵 × 公車 × YouBike」為核心：建置舒適的快捷公車與幹線公車、串聯國五與台鐵客運。發展多元共享交通與低碳智慧運輸。導入「4U」共享運具(YouBike、U-Motor、U-Car及U-Parking)，實現宜蘭低碳移動的願景。

照顧老幼主軸部分，陳琬惠表示，要將敬老卡升級為「老人金卡」。每年提供 6,000 元補助，等同「超級悠遊卡」可自由用於交通、醫療、休閒與運動設施折抵，讓福利更彈性、更實用。平衡各區醫療資源。成立門診中心，結合衛生所、民間醫院資源，促進醫療資源均衡發展。提升育兒與生育支持等等。

陳琬惠強調，立院期間她未放過任何一件宜蘭陳情案，從教育、交通、水利到地方創生，都親自到現場處理，希望把中央的資源持續帶回宜蘭。陳琬惠強調，宜蘭需要一位願意衝、敢負責、做事情的縣長，最佳人選就是陳琬惠。

