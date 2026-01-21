黃國昌喊比照大選直播辯論總預算 政院酸：把握最後7個工作天

藍白八度擋下今年度總預算案，至今仍無法付委審查，卓揆今（21）日要求與立法院進行直接辯論，釐清哪些項目是國人不需要的，民眾黨主席黃國昌回應，要比照大選公開辯論模式，由電視台辦理並全程直播。對此行政院表示，國會就是最大最好的公開平台，更大酸「請把握本會期最後7個工作天」，將總預算付委。

黃國昌嗆卓「好膽麥走」 要求電視台直播辯論

針對卓榮泰要求與立法院辯論總預算案，黃國昌在社群上嗆聲「好膽麥走」，批評有時間像街邊混混一樣叫囂，不如先依法編列軍人加薪跟警消退休金的預算。

黃國昌表示，既然卓院長要求，民眾黨樂於在公開的平台上，透過公平的規則，比照大選公開辯論的模式，由各大電視新聞台協調辦理，並全程網路直播。請行政院立即指派對口聯繫，民眾黨將由黨團主任陳智菡負責對接，「卓榮泰可千萬別找藉口躲起來」。

行政院喊國會直播最透明 黃：軍購條例一起辯

而行政院發言人李慧芝表示，國會就是最大、最好的公開平台，不但有最公平的制度，還有最透明的直播，呼籲黃委員把握本會期最後七個工作天，儘速將總預算案付委審查，卓院長非常期待能夠在國會殿堂與黃委員進行辯論。

稍早黃國昌再度回應，批評行政院長只剩一張嘴，是先叫戰再龜縮，只願意到國會。

黃國昌以民眾黨主席身分承諾，願意連同軍購特別條例，一併與總統賴清德公開辯論，只要多數人民認為賴總統講得比他有道理，黨團8票就支持行政院版軍購特別條例。

