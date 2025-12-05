黃國昌喊禁小紅書是什麼標準？他4點回擊「還在裝傻」：故意護航詐騙？

政治中心／黃依婷報導

內政部昨（4）日宣布，依法對小紅書發布「網際網路停止解析及限制接取命令」，暫定1年。此舉遭到民眾黨主席黃國昌痛批「排名前幾名的臉書、IG、LINE、Threads沒有禁，榜上看不到名字的小紅書被禁，這到底是什麼標準？」對此，新北市議員卓冠廷也回擊：「黃國昌還在裝傻啊？」

卓冠廷指出，小紅書昨天才因為詐騙被禁，黃國昌今早就在「詐騙排行榜前幾名的臉書、Threads沒被禁，看不到名字的小紅書被禁，這是什麼標準？」，讓他不禁狠酸：「黃國昌是不是跟柯文哲直播太晚沒跟到時事？」

卓冠廷表示，禁小紅書一年就是因為小紅書不配合台灣政府打詐，打詐單位已經清清楚楚講了「行政院、內政部和警政單位今年10月14日透過海基會發文函請小紅書母公司提出具體改善作為，迄今均無任何訊息」，而且小紅書共有15項違規，包含但不限於「蒐集位置、蒐集通訊錄、蒐集剪貼簿、蒐集截圖、讀取裝置上儲存空間、未啟動時上傳非必要個資」。

卓冠廷說，臉書、threads的母公司Meta則是盡可能配合台灣打詐，Meta在今年6月已經開始針對投資廣告進行刊登者的身分驗證，且導入打詐AI，將臉書商城詐騙從每日最高180件降至10件，臉書受列管，可依《防詐條例》開罰，數發部曾開罰臉書1500萬元，就連threads在今年也納入列管，以上差別令他不解「黃國昌是搞不清楚狀況，還是故意護航詐騙？」

