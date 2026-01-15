黃國昌喊自提軍購案！徐國勇冷回「封殺7次怎不早提」 預言民眾黨版法案長這樣

​民眾黨主席黃國昌14日結束「快閃訪美行程」，返台於記者會期間強調，將提出民眾黨版本的國防特別條例；民進黨祕書長徐國勇今（15）日回應，不理解黃國昌特意赴美的理由為何，畢竟相關事務跟美國在台協會（AIT）就可以談。至於民眾黨預告自提國防特別條例，徐國勇表示，要提法案怎麼不早提，反而在程序委員會封殺6、7次？

針對黃國昌赴美交流，徐國勇直言，黃國昌這次行程總共就3天，其中2天在坐飛機、只有1天留在美國，期間見了什麼人、做了什麼事都不講，「實在是不能了解黃國昌去美國做什麼」。徐國勇指出，如果要談軍購，跟AIT談就可以了。

民眾黨主席黃國昌14日召開訪美記者會。（資料照，顏麟宇攝）

另外徐國勇表示，黃國昌喊話支持軍購、支持國防預算，站在中央政府的立場「非常歡迎」，畢竟民進黨政府本來就希望各個政黨都能夠為台灣的安全一起努力。至於黃國昌預告自提軍購案，徐國勇則坦言，要提法案「為何不早點提」，反而是聯手國民黨在程序委員會就封殺了6、7次。

「我不客氣地就在這裡來做這個預測」，徐國勇表示，以自己當律師40年的經驗推斷，雖然還沒看到黃國昌版本要提什麼，但能提的法案就這些，不太可能超出行政院的範疇。

