即時中心／綜合報導

民眾黨主席黃國昌率團訪問華府返台後，卻更強烈反對政院版的國防特別條例，甚至稱要自提版本。不過，美國國務院最新說法指出，美方強力支持台灣分擔國防責任的努力，也歡迎總統賴清德宣布台灣計劃在今年提高國防支出占的國內生產毛額（GDP）比重至3％，並於2030年提高到GDP的5％。

行政院在去年通過為期8年的1.25兆元國防特別預算條例草案，遭藍白立院聯手多次封殺，至今仍無法付委。

黃國昌於昨（14）日清晨結束訪美行程返台，他在記者會上再度表態反對行政院提出的1.25兆元「國防特別預算條例」，強調此行赴華府後，反對立場更加堅定。

黃國昌更表示，民眾黨無法接受政院版軍購內容，待國防部在秘密會議報告特別預算涵蓋範圍與項目後，民眾黨團將提出自己的國防特別條例草案，並稱美方能理解其看法。

據《中央社》報導，美國國務院方面對此強調，美國強力支持台灣分擔國防責任的努力，包括透過改革和增加國防支出來強化防禦及嚇阻能力。「我們歡迎總統賴清德宣布台灣計劃在今年將國防支出占的國內生產毛額（GDP）比重提高至3%以上，並在2030年提高到GDP的5%。」

而美國在台協會（AIT）方面則指出，AIT定期與來自各政治光譜的領袖進行討論，探討美台夥伴關係。作為慣例，不會討論私人會議的具體內容，但他們一貫明確表示，美國堅定支持台灣強化防衛與嚇阻能力的努力。

同時AIT也提到，如同處長谷立言在去年11月26日於社群媒體上的評論，「AIT歡迎賴清德總統宣布新的1.25兆新台幣特別防衛預算。」此外，該帖文也強調，「美國支持台灣迅速獲取強化嚇阻所需的關鍵非對稱能力，此舉符合《台灣關係法》及數十年來跨越多屆美國政府的承諾。」

原文出處：快新聞／黃國昌喊自提軍購版本「為反而反」？美國務院力挺賴總統提高軍費

