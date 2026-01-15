黃國昌喊自提軍購特別條例 媒體人轟鬼扯：立委不能提預算！講了5萬次了！

黃國昌喊將自提軍購特別條例，鍾年晃痛批鬼扯，立委不能提預算，過去2年至少講5萬次了吧？且 ，你會比國防部更了解台灣需要什麼軍購？ 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌日前閃電訪美，14日返台後表示，1.25兆的國防特別預算，對美軍購僅有3000億元，他反對的決心只有更強烈，將自提版本。對此，資深媒體人鍾年晃痛批鬼扯，立法委員不能提預算，過去2年至少講5萬次了吧？

鍾年晃14日於《前進新台灣》節目中表示，黃國昌把美國批准對台軍購的八項3000億，跟8年1.25兆國防特別預算糊弄在一起，「竹篙湊菜刀」，黃國昌不是不懂，他就是壞蛋，去年10月民進黨立委王定宇就透露，特別預算將編列約1兆，後來賴清德總統就公布了1.25兆的金額，且台灣要用特別預算的方式來增強防衛靭性、國防實力，這是去年4月就知道的事。

鍾年晃引用資料破解藍白的鬼扯，行政院提出「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案總說明」，這其中有軍購，但請問名稱有寫「軍事採購」嗎？請問要提升空軍機堡的抗炸能力，算不算強化防衛韌性？採購陸軍坦克車的零配件等，這些要不要錢？

針對黃國昌指控，有軍火商即將率團來台灣搶食這1.25兆的大餅，鍾年晃直言，黃國昌的資料真的要更新了，資訊還停留在國民黨執政時代，從2016年蔡英文總統執政開始，我們跟美國買軍購就已經不透過軍火商了，是直接跟美國國國防部團購、併單、簽約，直接找美國國務院，早就已經沒有軍火商這件事了。

鍾年晃說明，特別條例編列1.25兆特別預算，要用於建構重層防衛體系，打造台灣之盾，並引進高科技與人工智慧，加速擊殺鏈，同時厚植國防產業，打造「非紅供應鏈」，全面強化台灣的民主防禦能力及國防關聯產業發展。若覺得這些太籠統、想知道具體內容，就付委啊，國防部就會來說明，要採購哪些項目，每一項大概要花多少錢，數量金額都會揭露；這份報告已送去立法院一個月了，黃國昌到底看過沒？還是直接丟垃圾桶了？

鍾年晃痛批，他們其實要營造，美國人跟我們講只要3000億，為什麼賴清德編1.25兆，另外9000億是不是被A掉了？至於黃國昌稱要自提版本，「我請問你黃國昌，你憑什麼提特別預算？」，立委不能提預算，過去2年講了5萬次了吧？「你會比國防部更了解台灣需要什麼軍購？海馬士、無人機、遠程精準打擊要買多少？你怎麼知道哪些項目要買多少數量？要買哪一款？你什麼都不知道，請問要如何提預算？你根本就在鬼扯」。

