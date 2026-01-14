黃國昌喊自提「國防預算條例」吳靜怡：下一個逆行兩年條款的陳昭姿？

黃國昌表示，民眾黨反對現在國防特別預算條例版本，將提出自己的版本，吳靜怡直言，完成法案後才離任？是下一個逆行「兩年條款」的陳昭姿？ 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞] 藍白昨天再聯手第8度封殺1.25兆國防特別條例，民眾黨主席黃國昌日前閃電訪美今（14）日返台，他表示，民眾黨反對現在國防特別預算條例版本，將提出自己的版本。對此，政治評論員吳靜怡直言，完成法案後才離任？黃國昌會不會是下一個逆行「兩年條款」的陳昭姿？

吳靜怡發文提及，民眾黨早就傳出要自提國防特別預算的草案，草案方向主要就是延伸前主席柯文哲競選總統期間的政策精神，包含預算百分比和提倡國防自產等等，黃國昌若真柯文哲，就應該把草案拿去美國討論，在下週程序委員會提出通過，讓民眾黨在這個會期的末端讓自己成為關鍵少數。

廣告 廣告

她直呼，沒想到，黃國昌看起來什麼都沒有做，卻自以為是法務部長身兼國防部長一樣，懂法學又懂軍武，要買什麼武器和項目，國防部必須通通過來報告，「難道國家國防的發展，要等黃國昌草案擬好之後再發展？」

針對民眾黨的兩年條款，吳靜怡認為，應該具體落實才公平，陳昭姿多年的努力可以交由下一位一樣是藥劑師背景的立委持續推動，黃國昌也一樣，可以交給接下來參與國防外交委員會的立委繼續推動，但顯然，會期最後的一個月，民眾黨立委平常不做，卻突然積極推動法案的行為，就像急忙用各種方式點燃「續命燈」一樣，為什麼能遊刃有餘的處理，卻要選擇一月底前匆匆忙忙？

吳靜怡直言，陳昭姿因為「代孕條款」而打破其他民眾黨立委承諾的兩年條款，今天的黃國昌，宣布民眾黨要自提國防特別預算草案，會不會又是一種「國防條款」？讓黃國昌繼續在立法院續命？她強調，中華民國需要積極捍衛，國防建置不能等，「台灣要進步，總不能都在等一個人，等那個黃國昌吧！」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台美關稅15％ 鄭麗文批「可憐」律師轟：見不得台灣好！想向中國47％看齊？

反年改翻車！翁曉玲忘寫施行日反批造謠 他轟：鬼吼鬼叫巨嬰！當公務員都會通靈？