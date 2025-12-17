黃國昌喊要上街頭第一個站出！他「回顧過往」看傻：通常都是浪槓

政治中心／黃依婷報導

行政院長卓榮泰近日依據憲法第37條所賦予的權力，不予副署立院再修版《財政收支劃分法》，民眾黨黨主席黃國昌事後也稱，自己已經和國民黨開會，並表示「大家要有長期抗戰的準備」。對此，政治工作者周軒也諷刺「我沒看過這麼好笑的發言」。

周軒發文，黃國昌早上自爆，說他昨天晚上跟國民黨開會一整晚，討論面對行政院不副署之後還可以做什麼，黃國昌說，大家要有長期抗戰的準備，要上街頭的時候，他第一個站出來，讓他聽完不禁表示「我沒看過這麼好笑的發言」。

周軒分析，黃國昌整天把自己跟傅崐萁鄭麗文綁在一起，民眾黨真的願意嗎？再來，如果立法委員覺得行政院長做不好，違法亂紀毀憲亂政，只要發動不信任投票就好，這一點，不需要開會一個晚上吧？且回顧過去黃國昌的慣用語法出現時，通常最後結果都是浪槓。

周軒也舉例，像是黃國昌曾說「不要懷疑我消滅國民黨的決心」、「如果柯文哲有拿不該拿的錢，我絕對第一個跳出來批判他」，不過如今景象像是變成「不要懷疑我黏住國民黨的決心」「如果柯文哲有拿不該拿的錢，我絕對第一個跳出來保護他」。

