即時中心／顏一軒、陳治甬報導

民眾黨不分區立委「兩年條款」即將於1月31日屆期，若無意外，除較晚遞補的白委劉書彬任期則至2027年3月外，其餘7名立委都得辭；而宣布角逐新北市長的民眾黨主席黃國昌也已寫好辭職信，還點名要選的綠委也該辭。對此，民進黨立委吳思瑤今（7）日回應，黃國昌特別雙標，只提綠營要參選縣市長的立委，卻沒提到藍委。





今早9時45分，吳思瑤在立法院議場前接受媒體聯訪。記者提問，黃國昌昨天點名民進黨要選台南、高雄市長的人選應該要先請辭立委再選，但卻完全沒提到國民黨，會不會覺得他太過雙標？

廣告 廣告

對此，吳思瑤說，黃國昌就是雙標昌，他昨天把自己搞的像英雄一樣，這其實都是假面氣魄，他所謂自己要辭職，其實不過是民眾黨兩年條款的時間到了該下台換人，就這麼簡單，跟參選縣市首長完全是兩碼子事，所以黃國昌實在是裝模作樣、演很大。

吳思瑤表示，黃國昌特別雙標，稱綠營要參選縣市長的立委，似乎也要跟進，她倒要問問，哪一條法律規定參選縣市首長的人一定要辭立委，連民眾黨創黨主席柯文哲2022年都曾說，參選縣市長不需要辭立委，試問最喜歡班門弄斧、拿法條來談的黃國昌，請告訴社會哪個法律規定，參選縣市首長就要來辭去立委？

她認為，黃國昌的雙標更是刻意來惡意攻擊民進黨的參選者，為什麼不提國民黨也有這麼多即將帶職參選、投入縣市首長角逐藍委呢？所以黃國昌就是雙標昌，硬要把自己塑造成很有氣魄、很像英雄，「他不過是一個政治撈仔，不過是個狗熊罷了」。





原文出處：快新聞／黃國昌喊要選的綠委也該辭 吳思瑤酸雙標：假面氣魄演很大

更多民視新聞報導

台灣不是委國！轟鄭麗文配合中共敘事 吳思瑤：疑美棄台皆為謬論

終結傅氏王朝！何啟聖投入花蓮縣長初選 吳思瑤酸：連國民黨都不忍了

看衰民眾黨！蕭旭岑憂黃國昌、柯文哲會被抓去關 「綠白合也說不定」

