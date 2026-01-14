黃國昌喊軍購僅3000億！AIT甩1句打臉 他笑：美國會讓他了解MAGA的意義

政治中心／黃韻璇報導

民眾黨主席黃國昌日前率團訪問華府，14日清晨返台召開記者會，並稱1.25兆特別預算但對美軍購僅有3000多億。不過此一說法則是遭到國防部駁斥，美國在台協會（AIT）昨晚也表示美國堅定支持台灣在加強自我防衛能力和嚇阻所做的努力，並提及谷立言（Raymond Greene）去年11月26日的貼文「美國在台協會對賴清德所提出的1兆2500億元國防特別預算表示歡迎」，等於直接打臉黃國昌，政治工作者周軒就坦言「罕見」，並直言「美國人會繼續讓國昌老師了解Make America Great Again 的意義」。

黃國昌14日召開記者會，指控行政院版國防特別條例編列1.25兆，但軍購金額僅3000餘億，稱「其他很大比例不是用於對美採購，但內容是什麼也不知道」。對此，國防部指出，因應中共近年對我複合式威脅，國防部規劃以軍購、商購及國內產製等獲得管道，自2026至2033年間，編列最高上限1兆2,500億元經費，籌購精準火砲等七類裝備。其中國內產製部分約3千餘億元，其餘為對外採購，所謂「對美軍購只需3000億」並非事實。

針對黃國昌等人返台後的說法，AIT表示，「AIT對賴清德總統所提出的新台幣1兆2500億元國防特別預算表示歡迎」。 （圖／資料照）

AIT也罕見出面打臉，發言人表示，如同美國在台協會處長谷立言（Raymond Greene）去年11月26日於美國在台協會的社群平台的貼文所指出，「美國在台協會對總統賴清德所提出的新台幣1兆2500億元國防特別預算表示歡迎」，並於該則貼文強調，美國支持台灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力，而這與「台灣關係法」以及數十年來橫跨多屆美國政府的一貫承諾相符。

政治工作者周軒14日晚間就發文表示「笑死，AIT真的出來打臉國昌老師了」，坦言此舉「罕見」，並分析AIT回應內容，其中特別提及，「美國在台協會處長谷立言在去年（2025年）11月26日於社群平台，就總統賴清德所拋出8年1.25兆國防特別預算所進行的評論」，並強調「美國支持台灣迅速取得關鍵的不對稱作戰能力，以強化嚇阻力，這項立場符合《台灣關係法》，以及歷屆美國政府長期以來的承諾」。周軒直言，「黃國昌再繼續努力說只有三千億是對美軍購，美國人會繼續讓國昌老師了解Make America Great Again的意義是什麼的」。

