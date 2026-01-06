黃國昌喊選2026「她會贏」！陳佩琪說話了

▲民眾黨前主席柯文哲、妻子陳佩琪。（圖／民眾黨提供）

[NOWnews今日新聞] 面對2026年九合一選舉，朝野各黨派正積極展開地方布局，民眾黨主席黃國昌日前透露，曾建議前主席柯文哲讓妻子陳佩琪「去選某個地方」，更評估陳佩琪會贏，別人不會贏，引發政壇熱議。對此，陳佩琪也正面做出回應，她坦言，自己的體力和精神狀態實在無力承擔，但黨公職候選人若有需要她幫忙站台助選的，她一定義不容辭。

黃國昌5日接受網路節目《誰來早餐》專訪，被問及民眾黨2026年地方選舉布局，「陳佩琪選台中，柯文哲有要選高雄？」黃國昌則透露，過去曾建議柯文哲讓陳佩琪去選，而當時柯文哲的回應是「不要啦」，主持人追問是哪一個縣市，黃國昌坦言，當時開這個口很不好意思，但評估認為「陳佩琪會贏」。

陳佩琪今（6）日在臉書發文表示，現在每天除了勤找工作外，最重要的事就是努力練英文，最近護照過期，也去申請新的了，其餘時間就是積極把口才練好，小兒科、少子化下，找工作也不易，人生剩下的時間就是把先生遇到的司法奇蹟，講到天涯海角、講到自己進棺材的那一刻為止。

談及近日民眾黨有鼓勵陳佩琪去選舉的聲音，她則回應稱，自承體力和精神狀態實在無力承擔，但從2024年9月就已經加入成終身黨員了，黨公職候選人若有需要她去幫忙站台助選的，經黨部評估、合適她去的，她一定義不容辭。陳佩琪直言，現在全心全力放在照顧先生的生活和健康上，每每聽人說他氣色好多了，就感到很欣慰。

