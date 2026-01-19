黃國昌喊「不小心」帶走機密！昔一句自打臉

▲民眾黨立院黨團總召黃國昌今（19）日「不小心夾帶」機密資料離場，引發政壇熱議。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨設有的「兩年條款」即將於1月底到期，民眾黨立院黨團總召黃國昌的立委任期也進入倒數，僅剩不到兩週。不料就在今（19）日，黃國昌在秘密會議中，將涉及國防機密的資料帶出委員會，他則辯稱前後時間「不到30秒」，更怒轟民進黨立委沈伯洋抹黑自己。然而，黃國昌昔日一段發言也被挖出狠酸：「第一天當立委？」

立法院外交及國防委員會今日邀請國防部長顧立雄，針對國防特別預算條例進行專案報告，會議依規定採秘密方式進行。會議主席、民進黨立委王定宇事後還原，黃國昌頭也不回地離席，隨後國防部軍官立即回報「機密報告被帶出去了！」他立刻裁示人員追回。

面對質疑，黃國昌隨後發文說明，自己離開會議室、走到樓梯口時，才發現手中一疊文件中「不小心夾帶」國防部提供的書面資料，就馬上走回外交及國防委員會的會議室繳回，他還強調說：「前後時間不到30秒，沒想到民進黨的沈伯洋還在刻意抹黑，真的是省省吧。」

然而，這起事件也讓黃國昌過去的言論被重新翻出，早在2024年立法院長選舉前，被問及若有人「不小心」、「手按到」而投錯票，當時他就不客氣開嗆：「連這麼簡單的事情都會搞錯，顯然不具備足夠的能力，在立法院行使一個立法委員的職權」，甚至主張跑票就應開除黨籍。

如今對照「不小心夾帶機密文件」的說法，相關言論立刻在網路上引發熱議。擁有8.9萬人追蹤的網紅「皮筋兒」，就挖出黃國昌這一段發言調侃，也引來不少網友跟上開酸，「一臉賊頭賊腦的賣國賊」、「真的好噁心，是說他已經快卸任了，到時候一定要好好追究法律責任」、「即便是第一次當立委好了，如果夠尊重和重視這份職務，也不會發生這樣的事件」。

