黃國昌喊「吃熱營養午餐」！林延鳳：看板掛「新北我來」卻住台北？

民眾黨主席黃國昌早在8月11日就宣布投入2026新北市長選舉，12月27日再度舉行「為新北應援」大型造勢活動，黃國昌在台上高喊「讓我們的小朋友可以吃到熱的營養午餐」。民進黨台北市議員林延鳳表示，黃國昌的小孩沒有念新北市的學校，黃國昌也不願意住在新北市，他就是「裝鬼嚇人」，只剩一張嘴而已。

林延鳳在《台灣向前行》節目中指出，黃國昌8月早就宣布參選，突然選這個時間找前主席柯文哲一起合體，黃國昌動機就是看到自己的聲量消退、就是希望藉阿北力量，因為現在民眾黨內也不相信黃國昌、民眾黨內小雞優先選擇是「老母雞柯文哲」。

林延鳳解讀黃國昌的大造勢，只剩下兩個重點，「柯文哲怪會計師做假帳」、「黃國昌要讓孩童吃熱的營養午餐」。 林延鳳更直指，黃國昌一開口就得罪人，新北市長侯友宜、前市長朱立倫執政時，難道新北的孩童沒有熱的營養午餐吃嗎？黃國昌一開口就得罪人，怎麼選得下去？

林延鳳進一步指出，黃國昌在新北市掛的看板叫「新北我來」，但他的小孩沒有念新北市的學校，黃國昌的工作、住所也都在台北市，新北市民怎麼會覺得黃國昌對新北市專一，而且未來會全心服務？林延鳳補充「為什麼劉和然現在都敢嗆黃國昌」，因為政治是實力原則，黃國昌的政治性格就是「裝鬼嚇人」，海水退去誰沒有穿褲子，其實大家都知道，劉和然至少背後還有侯友宜，請問黃國昌現在有什麼？只剩一張嘴而已。

原文出處：黃國昌選市長喊「吃熱營養午餐」！林延鳳：看板掛「新北我來」卻住台北？

