黃國昌喊「在野打下高雄」 柯志恩：藍白一定要合才有機會

柯志恩指藍白合高雄才有機會勝選。資料照 李政龍攝



民眾黨主席黃國昌接受媒體專訪表示，在野黨的最大戰略目標就是「打下高雄」；國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩今（4）日回應說，藍白一定要合，唯有在野黨合作團結，才有機會打贏勝仗。

黃國昌接受專訪談民眾黨2026布局，指在野黨最大戰略目標是「打下高雄」，並認為民進黨立委賴瑞隆對上國民黨立委柯志恩，這對在野黨來說是一個千載難逢的好機會，並稱「縣市長選舉不會出現3組人馬」，將要求在所有藍白合作縣市簽署「正式政黨協議」。

柯志恩在國會群組以錄影方式回應說，從頭到尾她都認為藍白一定要合，因面臨高雄綠營盤勢比藍營還要大的選區，唯有在野黨合作團結，才有機會打贏勝仗。

柯志恩說，其實過去與白營在立法院有非常多的法案都已經合作，更不要說去年的大罷免、核三公投等議題，「黃國昌主席都是特別到高雄，幫我們發聲! 」

她說，藍白合本來就非常有默契，面對非常艱困的高雄選戰，當然希望民眾黨前主席柯文哲、黃國昌與其他民眾黨立委，都能夠到高雄來，站在一起，讓高雄選戰熱熱烈烈，贏得更多選民的認同，這是未來非常重要的趨勢。

