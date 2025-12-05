黃國昌喊"居住正義"賺紅利！昔日戰友要跟"這位"道歉！

【論壇中心/綜合報導】



民眾黨主席黃國昌高喊「居住正義」，日前卻遭媒體揭露搬離新北汐止老家，入住台北市仁愛路四段近億元豪宅，對此，黃國昌回應，「老家拆了以後，當然就要在外面租房」，似乎不以為意，而網紅四叉貓則翻出2019年，黃國昌在東區辦了一場居住正義活動，抗議東區「高空屋、高租金、高房價」，四叉貓酸，原來當年黃國昌是去看房挑地點，不勝唏噓。

＜更多內容請看影片連結＞

時事評論員黃益中在《頭家來開講》節目中指出，在2014年的時候我們辦了一場「巢運」，而當時連勝文要選台北市長，所以我們就在台北市最精華的路段，仁愛路三段帝寶門口躺了一晚，然後這招也被黃國昌學起來，當時我們為居住正義大力批評「連勝文是權貴」，黃益中強調黃國昌那時也很支持我們，卻不料2024年，黃國昌也住進了仁愛路四段，房子也是近億元豪宅，黃益中酸「國昌老師居住正義的定義可能跟大家不太一樣」，也向連勝文喊話，「在這邊跟連勝文抱歉，勝文，如果你有看節目的話，請接受我的道歉」。

原文出處：昔酸連勝文住帝寶是"權貴"！黃益中：請接受我的道歉！

