黃國昌喊「居住正義」遭爆住進台北蛋黃區豪宅！吳靜怡：臭不可聞

民眾黨主席柯文哲（右）、民眾黨團總召黃國昌（左）。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌遭爆一年多前就從汐止老家搬進位於台北市近億元豪宅，引發議論。媒體人吳靜怡痛批，喊著居住正義的民眾黨，前主席柯文哲夫人看上億豪宅，現任主席黃國昌更是直接搬進豪宅，她酸小草的居住正義實現了民眾黨主席們的豪宅正義，民眾黨的最大破綻是「偽裝」成蘇乞兒，不斷跟小草、小蔥乞討，整天批判別人，簡直臭不可聞！

鏡報報導揭露，黃國昌被爆1年多前搬離新北汐止老家，入住位於台北市仁愛路四段的近億元豪宅，生活圈轉往台北市蛋黃區。報導質疑黃國昌長期打著「居住正義」的口號，名下卻擁有20多筆土地與房產。吳靜怡發文指出，黃國昌近日走遍大學演講，主題為：「心中的草鞋」，雖然長期打著居住正義的招牌吸引年輕人，但黃國昌名下已有20多筆土地與房產。

吳靜怡續指：「本來住在汐止、號稱要選新北市長的黃國昌居然搬遷到台北市仁愛路四段的蛋黃區豪宅，管理費月繳逾一萬三、住戶全是社會頂端；柯文哲和黃國昌，蹭著小草們的抖內當草鞋，一步步地，一個買商辦、夫人看上億豪宅，一個直接入住豪宅」。

吳靜怡感嘆：「小草的居住正義，真正實現了民眾黨主席們的豪宅正義，若是為真，那還真是悲慟。原來黃國昌主打『更好的新北』就是住在台北市，簡直就是用行動踐踏新北市民，『戶籍在新北、生活在台北』偶爾假日跑來發發高麗菜，然後再欽點幾位金釵選選議員，還真的認為新北市市民有這麼好騙？」

吳靜怡直言：「從柯文哲選總統要小草一直一直捐便當錢，到黃國昌選市長要募集小蔥當免費志工，民眾黨的最大破綻不是豪宅問題，而是『偽裝』成蘇乞兒，穿著草鞋在美國踩著賓士、穿著草鞋在台灣住著豪宅，不斷跟小草、小蔥乞討，整天批判別人，但連自己是不是美國人的爸爸，黃國昌連承認的勇氣都沒有！連選舉都要撿現成，簡直臭不可聞！」

