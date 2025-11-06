黃國昌喊：岳父沒在中國做生意！秒被他挖1事打臉：法院已證實

政治中心／周希雯報導

民進黨立委沈伯洋被中共鎖定為「頑固台獨分子」，其父親沈土城經營的貿易公司也遭中國海關撤銷登記；陸委會副主委梁文傑披露，這就是中共一貫手法，民眾黨主席黃國昌過去也有類似的遭遇，「當年的黃國昌就是現在的沈伯洋」。對此，黃國昌昨（5）大動作駁斥，「岳父從未在中國做生意」，但被加拿大約克大學副教授沈榮欽狠批是「說謊慣犯」，並挖出資料打臉，「居然會連早經法院公開、廣為人知的事實，還這樣面不改色的說謊。」

沈伯洋父親7月被國台辦出手制裁，梁文傑當時評論此事時，直接搬出黃國昌當例子，稱黃2018年還是中共的眼中釘，當年被媒體揭露岳父母在中國投資設立公司，接著國台辦發言人安峰山就親自證實，其岳父母確實有農業研發公司、汽車配件公司2家公司；由此可見，這就是中共一貫的手法，「當年的黃國昌委員就是現在的沈伯洋委員」。不過黃國昌昨日反駁稱，自己的父親是農民、礦工，恐怕無法與沈伯洋的父母相相比，岳父則從未在中國做生意，隨即更砲轟梁文傑是刻意牽扯他，此舉非常錯誤、失敗。

梁文傑揭露中共慣用手法，直言「當年的黃國昌（右）委員就是現在的沈伯洋（左）委員」。（圖／民視新聞資料照）

聽了黃國昌的說法，沈榮欽教授發文直言相當驚訝，「驚訝的地方倒不是黃國昌說謊，畢竟他也算說謊慣犯了，而是他居然會連早經法院公開、廣為人知的事實，還這樣面不改色的說謊。」他透露對其岳父高熙治的印象，正是黃國昌當年還是時代力量立委參選人時，遭特定媒體攻擊稱，岳父高熙治明明在中國經商卻刻意在學運中隱瞞，還挖出中國有1家工廠登記的是高熙治名字；黃國昌和高熙治當年還為此開記者會反擊，用誠懇語氣全盤否認指控，「他說他不知道為何有人會用他的名字去登記工廠，而且對方正好也是台商，讓人誤以為是他」。

黃國昌（左）還是時代力量立委參選人時，曾和岳父（右）合體開記者會澄清。（圖／民視新聞資料照）

不過沈榮欽點出，「據其他台商表示這種需要本人登記的事情，不可能被人冒名，而且也沒人有動機這樣做。」後來法院更是直接證實報導並非虛構，「熙隆公司在 2009年3月間於大陸地區成立，註冊資本為2860萬美元，登記代表人為高熙治，營業所在山東龍口高新技術產業園區。龍口恒合農業研發有限公司，代表人為黃國昌的岳母劉美珠，成立日期為2007年3月2日，營業所在山東省龍口市。」對此，沈榮欽不禁猜想，「會不會在高熙治的心目中，黃國昌只是他整個家族佈局中的一個棋子——即使黃國昌未必會這麼想。」並直言「無論是否如傳言艾格蒙國際洗錢組織也在調查，黃國昌案的背後的金流恐怕都臭不可聞。」





原文出處：黃國昌駁：岳父從未在中國做生意！沈榮欽秒打臉轟「說謊慣犯」：法院已證實

