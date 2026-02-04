黃國昌喊「打下高雄」！尹立拋3關鍵嗆：政治地盤的分贓

政治中心／楊佩怡報導

民眾黨主席黃國昌正式卸任立委，轉戰新北市長選舉的他，不僅拋出「北國昌、南文哲」，更在受訪時透露在野黨最大戰略目標是「打下高雄」。對此，民進黨高雄市議員初選參選人尹立發文反擊，痛批：「這不是在談民主選舉，這是在談政治地盤的分贓」。





黃國昌揚言在野黨目標「打下高雄」！尹立「拋3關鍵」重砲回擊：政治地盤的分贓

黃國昌宣布參戰後，先是拋出「北國昌、南文哲」，再喊在野黨的目標是「打下高雄」。（圖／翻攝自民眾黨YT頻道）

民進黨高雄市議員初選參選人尹立，在臉抒發文表示，近日民眾黨主席黃國昌接受專訪，大談 2026 選戰布局，不僅拋出「北國昌、南文哲」的雙太陽架構，更揚言在野黨最大戰略目標是「打下高雄」。他認為整篇專訪充斥著傲慢的政治精算與敵我鬥爭的語言，卻唯獨看不見對「人民」與「治理」的半點誠意。接著他拋出3質疑，痛批「這不是在談民主選舉，這是在談『政治地盤』的分贓」。

廣告 廣告





關鍵一：把選民當棋子，是民主的退步

針對黃國昌提出「縣市長選舉不應出現三組人馬」，並要求藍白簽署「正式政黨協議」的構想，尹立指出，這本質上是在密室協議分割市場，嚴重違背民主精神。 過去民眾黨標榜「第三勢力」、「超越藍綠」，如今為了2028年下架賴清德，不惜將政黨價值當作談判籌碼，淪為國民黨的側翼或附庸。尹立直言：「政黨應憑理念吸引選民，而非把選民當成可以隨意撥動的棋子」。

關鍵二：缺乏治理願景，只有人身攻擊

在選戰攻防上，黃國昌公開批評民進黨潛在對手賴瑞隆「完全沒有魅力」，引發高雄輿論反彈。尹立指出，高雄市民需要的是「實幹的市長」，而非「秀場藝人」。民眾黨口口聲聲要經營南部，卻至今拿不出具體的前瞻性發展論述。尹立諷刺，如果政治人物的價值只剩下個人魅力，台灣政治將淪為娛樂業。這種空洞的口號，不僅看輕高雄人的智商，更暴露出民眾黨除了政治操作外，毫無實質政見的窘境。





黃國昌揚言在野黨目標「打下高雄」！尹立「拋3關鍵」重砲回擊：政治地盤的分贓

尹立（上圖）發文痛批黃國昌的言論「政治不是分贓，別把高雄當作你們復辟權力的跳板！」。（圖／翻攝自尹立臉書）





關鍵三：對國民黨的「指導」：喧賓奪主還是自取其辱？

對於黃國昌在專訪中對宜蘭、新竹、彰化等國民黨選區指點江山，甚至質問國民黨「到底想不想贏」。尹立則認為，這種傲慢姿態其實是「色厲內荏」，反映了民眾黨基層組織匱乏的焦慮。由於缺乏人才與組織，民眾黨被迫「寄生藍營」以求續命。若2026年無法靠著藍白合取得席次，民眾黨恐面臨徹底泡沫化的危機。這場權力保衛戰，被解讀為柯文哲尋找南部光環、黃國昌證明主導地位的最後掙扎。

結語：別把政治當成私產

最後，尹立強調，台灣民主不需要基於「仇恨」與「權力分配」的合作。選民真正關心的是城市發展、兩岸危機與地方建設，而非政治地盤的分贓。如果藍白合的戰略只剩下簽協議、分地盤，這種毫無靈魂的結合，終將被選民唾棄，「政治不是分贓，別把高雄當作你們復辟權力的跳板！」。





原文出處：黃國昌揚言在野黨目標「打下高雄」！尹立「拋3關鍵」重砲回擊：政治地盤的分贓

更多民視新聞報導

李貞秀脫口「只有中國國籍」！陳揮文批：這程度怎當立委

37本總統書單曝光！連兩年推「BL、GL漫畫」獲網讚翻

林俊言評鑑不成立！陳佩琪氣炸：明明是明顯違法

