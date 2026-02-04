黃國昌喊「打下高雄」！賴瑞隆回嗆政治分贓：不會得到市民的支持

記者楊士誼／台北報導

民眾黨主席黃國昌接受專訪時，諷刺民進黨高雄市長參選人賴瑞隆「沒有Charisma（魅力）」，更稱在野黨最大的目標就是「打下高雄」。賴瑞隆今（4）日回應，任何人以政治分贓思考，想要影響高雄未來的長遠發展，相信高雄人不會同意，這些作為都不會得到市民的支持。

黃國昌在專訪時指出，在野黨最大的戰略目標就是「打下高雄」，他也拋出「北國昌、南文哲」的架構，更諷刺賴瑞隆「沒有Charisma（魅力）」。

賴瑞隆稍早透過自錄影片表示，高雄人民最關心的是高雄的繁榮、進步、發展。過去在謝長廷、陳菊、陳其邁等市長的努力下，高雄有非常長足進步，這也是高雄人所最關心在乎的。如果任何人以政治分贓或政治利益來思考，想要影響高雄未來的長遠發展，「我相信高雄人是不會同意的」。

賴瑞隆強調，高雄在乎的是能夠延續高雄光榮，能夠延續高雄這二、三十年來進步的路線，這才是高雄人所最關心的。任何的政治人物想要以政治分贓、政治利益來思考高雄的未來，這些作為都不會得到高雄市民的支持。

