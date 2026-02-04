黃國昌喊「打下高雄」 賴瑞隆怒嗆：把高雄當政治戰利品

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆拜會高雄市黨部。施書瑜攝



民眾黨主席黃國昌日前拋出在野黨2026選戰最大戰略目標是「打下高雄」，並酸民進黨高雄市長參選人賴瑞隆缺乏魅力，相關言論引爆綠營怒火。賴瑞隆強烈反擊，痛批黃國昌將高雄視為政治戰利品與分贓工具，毫不在乎高雄市民感受，強調高雄人不會接受把城市當作權力籌碼的政治人物。

黃國昌日前談及2026選戰布局時指出，若藍白成功整合，高雄將是「千載難逢的好機會」，並點名賴瑞隆沒有「Charisma（魅力）」，在野陣營勝算可期。他同時主張縣市長選舉不應出現三組人馬，並要求藍白合作縣市簽署正式政黨協議，相關說法引發高度爭議。

對此，賴瑞隆反擊表示，黃國昌的說法完全無視高雄人民對城市未來的期待，只把高雄當成政治操作與利益交換的工具。他強調，高雄人關心的是城市的繁榮與長遠發展，而不是被當成總統大選或政治算計的墊腳石。過去曾有人把高雄當成政治跳板，最終也被高雄人以行動否定。

賴瑞隆指出，高雄在謝長廷、陳菊與陳其邁三任市長努力下，城市建設與整體發展已有長足進步，延續這條進步路線，才是市民最在乎的事情。任何以政治分贓、政治利益為出發點的操作，都不可能獲得高雄市民支持。

賴瑞隆強調，高雄市民在乎的是城市能否持續進步、延續過去二、三十年的發展成果，而非政治人物的權力算計，任何以政治分贓、政治利益來思考高雄未來的人，都不會得到高雄市民的認同。

綠營鳳山市議員參選人蘇致榮也轟黃國昌開口閉口「打下高雄」、「攻城掠地」，暴露出將高雄視為權力戰利品的心態，質疑藍白政客眼中的高雄究竟是城市，還是通往權力的工具，他強調，高雄人分得清楚誰在做事、誰在作秀，想把高雄當戰利品「門都沒有」。

左楠市議員參選人尹立則批評，黃國昌的說法不是民主選舉，而是政治地盤的分割。他質疑黃主張藍白合作縣市須簽署正式政黨協議，形同在密室分配市場，將選民視為可任意操控的棋子，完全背離民主精神。

