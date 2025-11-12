黃國昌喊「打棒球別嚴肅」 綠委轟不要臉
[NOWnews今日新聞] 中國近期宣傳將成立棒球城市聯賽（CPB）預計明年開打，日前才爆出「上海兄弟」隊徽激似國內「中信兄弟」，此外文宣也放上台北101趁機吃台灣豆腐，此外旺旺集團董事長蔡衍明贊助「旺旺黑皮隊」，球隊介紹還特別強調棒球是「回家」的運動，民眾黨立委黃國昌卻稱「去打個棒球大家不要這麼嚴肅」。身為資深超級獅迷的綠委林宜瑾痛批，別用那社運叛徒、政治騎牆派、問A答B者、狗仔腳尾犯的價值觀，來衡量台灣球迷情感與尊嚴。
對於CBP總總行徑，林宜瑾表示，無不讓人警覺，中國打的根本不是棒球，而是侵台政策的支線延伸。結果黃國昌卻說「真的去打個棒球大家不要這麼嚴肅嘛」，這番話實在是不要臉到了極點。對內濫刪民主台灣的國家政策宣傳預算，讓防疫工作更艱困、讓世界更難看見台灣；對外遇上獨裁中國對台灣的矮化，卻又急著幫忙宣傳要台灣人不要那麼嚴肅，乖得像是要把頭伸給習近平摸摸。
林宜瑾表示，自己就來告訴黃國昌與與所有向獨裁中國獻媚討好的政客與買辦，這是多麼嚴肅的一件事情。台灣棒球運動發展歷史悠久，不僅三級棒球基礎穩定，男子棒球世界排名更是名列前茅。去年12強奪下冠軍，除了是數十年的奮鬥結晶，同時也凝聚了全國不分黨派台灣人的心。棒球是台灣國球，不是喊假的。
林宜瑾說，中國現在搞的棒球聯賽，最要注意的是，規定中要有3分之1的台港澳球員，並用3年的時間推動中國棒球職業化。短期內中國棒球雖然很難有強勢的變化，但如果台灣不積極留下球員、職棒聯盟、基層教練、防護員等人才，10年、20年後，中國恐將搶走台灣在世界棒球的話語權。
最後林宜瑾表示，為此今天透過質詢特別提醒運動部，除了進一步強化台灣棒球的實力外，政府也一定要有更多的積極作為替台灣留下人才，防堵我國「棒球根基」被中國整碗端走。
