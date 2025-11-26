即時中心／温芸萱報導

民眾黨前後任主席黃國昌與柯文哲權力角力引發外界關注。黃國昌日前直播時透露，開會時稱柯文哲為「柯老大」。對此，媒體人詹凌瑀分析，黃國昌表面尊重柯文哲實則架空，柯文哲是蹲苦牢的「精神領袖」，黃國昌則在外面收規費的「實質幫主」，民眾黨變「民眾堂」，如同黑幫電影。

近日傳出民眾黨前後任主席間「兩個太陽」的權力爭鬥。黃國昌24日直播時透露，他給前主席柯文哲起了新稱呼「柯老大」，因為開會時稱呼對方為主席，常遭柯文哲制止，因此乾脆改稱「老大」。對此，媒體人詹凌瑀昨日在臉書發文指出，黃國昌喊「柯老大」表面上是尊重柯文哲，實際上卻是在架空他。

黃國昌直播時透露，他給前主席柯文哲起了新稱呼「柯老大」。（圖／民視新聞資料照）

詹凌瑀分析，黃國昌將柯文哲捧成「神主牌」般的老大，自己則成為實際掌權的「幫主」，直接把民眾黨變成「民眾堂」，讓人聯想到幫派運作。

接著，詹凌瑀指出，黃國昌理想的黨內角色分工，柯文哲是在蹲苦牢的「精神領袖」，黃國昌則在外面收規費的「實質幫主」，民眾黨的運作根本不像政黨，反而像是一部「角頭」黑幫電影。





原文出處：快新聞／黃國昌喊「柯老大」！詹凌瑀酸：柯文哲是蹲苦牢的「精神領袖」

