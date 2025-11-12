黃國昌喊「民調我贏蘇巧慧！」侯友宜：有意願參選的人要積極認識新北

記者陳思妤／台北報導

侯友宜主持市政會議並接受媒體聯訪（圖／新北市府提供）

民眾黨主席黃國昌表態要選新北市長，還說自己民調贏民進黨立委蘇巧慧，但必須承認台北市副市長李四川贏得比自己多。對此，新北市長侯友宜今（12）日表示，希望有意願參選的人，要積極的去認識新北，得到新北市民的支持才是最重要的。

國民黨戰鬥藍發起人趙少康11日表示，黃國昌10日跟他分享內部民調，不論李四川或黃國昌對決蘇巧慧都能獲勝，但是如果又演變成「三角督」，蘇巧慧就會勝出，所以必須找出雙方都能接受的公平機制。

黃國昌11日受訪時也指出，根據民眾黨內部民調顯示，李四川跟蘇巧慧比是贏的，他跟蘇巧慧比也是贏的，但他必須承認李四川贏得比自己多，數字不會騙人。

侯友宜今天主持市政會議，接受媒體聯訪時被問到此事，他表示，選戰變化多端，但是最主要還是要回歸到本位，新北市幅員遼闊，希望有意願要參選的，「我們不但歡迎，但是更要積極的去認識新北」。

侯友宜指出，新北幅員遼闊，必須要花很長時間跟新北市民來報告，了解新北後能夠為新北做什麼，能帶給新北市的願景是什麼，得到新北市民的支持才是最重要的。

