黃國昌喊「給我4年、我說到做到」 她轟： 咆哮問政與情緒控管 給他一天都嫌多

黃國昌喊「給我4年、我說到做到」，媒體人詹凌瑀直言，這種問政品質與情緒控管「別說給他4年，給他1天都嫌多」。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 卸下立委職務的民眾黨主席黃國昌，1日在新莊成立新北市長競選總部，黃國昌表示，自己是個說到做到、有執行力的人，喊話「給我4年，我會讓大家為了新北感到驕傲」。對此，媒體人詹凌瑀直言「別說給他4年，給他1天我都嫌多」。

黃國昌1日舉辦新北市長競選總部開幕，包括創黨主席柯文哲、中廣前董事長趙少康等人都出席打氣，黃國昌致詞時說，要讓大家看到政治不用罵來罵去，而是為了更重要的願景可以攜手合作，「請相信國昌，給我4年，我會讓大家為了新北感到驕傲」。

針對黃國昌喊出「給我4年，讓新北更有型」，詹凌瑀在臉書發文直呼，「白眼差點翻不回來」；她說，黃國昌這場競總成立大會，與其說是宣示決心，不如說是一場粗糙的政治大秀，「連趙少康都請來站台了，結果對方當場不留情面地說『國民黨支持李四川』」。

「這不就直接戳破了國王的新衣嗎？」，詹凌瑀直言，這擺明了根本就是「選假的」，說穿了，黃國昌就是為了累積跟藍營叫板的籌碼，把新北市長選舉當成他個人政治利益的槓桿，把新北市民當成他談判桌上的籌碼罷了，這種把選舉當作個人秀場、把市民智商當塑膠的候選人，真的大可不必。

至於黃國昌喊出「給我4年」，詹凌瑀直呼讓人聽不下去，痛批黃國昌在立委任內，除了在鏡頭前咆哮、在直播上帶風向、在議場裡作秀製造對立外，到底展現了什麼行政能力、協調能力？「這種問政品質與情緒控管，別說給他4年，給他一天我都嫌多」。

