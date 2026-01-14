黃國昌喊「訪美一趟後我更加反對1.25兆軍購條例」 民眾黨將自提版本

民眾黨主席黃國昌今（14日）召開記者會說明訪美成果。（張哲偉攝）



藍白昨日在立法院程序委員會上，第7度封殺行政院所提的1.25兆國防特別條例，甫從美國返台的民眾黨主席黃國昌今（14日）在中央黨部召開記者會，他在會中痛批，行政院提出的版本僅用7個條文，就要編列1.25兆元，「從美國回來後，我反對的決心更強烈，沒有軟化，我反對民進黨的版本！民眾黨將自行提出版本。」

民眾黨新聞稿說明訪美部門 向美方傳達疑慮

民眾黨在記者會會後發布新聞稿，指出民眾黨訪團於台灣時間11日出訪，美東時間12日近6時抵達美國首府華盛頓後，隨即進行一整日拜會，全團於今晨6點抵達台灣。

黃國昌表示，此行拜會部門包含美國貿易代表署、美國國務院、AIT全球總部與美國戰爭部等政府機關，民眾黨向美方表達三個疑慮：「一、1.25兆軍購特別條例嚴重缺乏資訊透明，國會監督形同虛設；二、龐大軍購橫跨八個預算年度，採購項目是否真正符合台灣防衛需求，令國人高度憂心；三、對美關稅即將簽署底定，恐要求台灣付出更高代價。」

黃國昌表示，此行目的是反應疑慮，期盼獲得充分資訊，絕不認同民進黨立委放水、糟蹋納稅錢「錢先過了，要買什麼再來慢慢商量」的言論。黃國昌更提及去年12月18日曾有媒體報導有某軍火商提到「台灣各黨派皆已聽到軍購相關說明，包括尚未被通知的軍購項目」，強力駁斥為「胡說八道、看到鬼」，強調「我到今天為止沒看到也沒被通知」，美方也當面駁斥相關報導及人士與美國政府毫無關聯。

他指出，訪美團以最新台灣民調資訊提供美方，民調顯示1.25兆軍購預算之所以在台灣社會引發高度爭議，關鍵在於「資訊黑箱」，台灣人民對此重大資訊竟是透過賴清德總統投書《華盛頓郵報》才「被告知」；跨黨派立委在立院不斷追問，行政部門卻仍始終不願提供完整資訊，閹割國會職權有違民主精神，國防採購更接連爆出弊案，使人民信賴度持續探底。

黃國昌表示，美方充分理解亦認同軍購特別條例當然需經民主審議程序，國會在事前也應獲得清楚且充足的資訊，美方更明確回覆將盡速與民進黨政府溝通，以就特別條例所欲授權採購之項目及內容，盡速向國會報告說明。

民眾黨說，美方坦言目前1.25兆軍購僅部分項目公開，雖然未來美方將再公布增加項目，但仍有相當比例與對美軍事採購無關。此外，國防部所選擇之項目是否真的符合台灣需求也多有疑慮。例如過去台灣耗費大筆預算在潛艦國造上，儘管各方多次提出不同意見，民進黨卻基於政治理由執意為之，而對於台灣民眾黨的立場「如此龐大的預算，必須真正用來強化國防韌性，把錢花在刀口上，不能重蹈潛艦國造的覆轍」，也獲正面回應。

黃國昌：台灣國防不能成為軍火商掮客的大肥肉





黃國昌痛批，「此趟訪美結束後對國防部提出的軍購追加預算，反對的決心只有更強烈，態度沒有任何軟化！」他說台灣國防不能成為軍火商掮客的大肥肉， 因此民眾黨將會自提軍購特別條例預算版本，待國防部提出相關報告，預計兩週後針對不同情境各別處理。

民眾黨指出，此次訪美團拜會美國貿易代表署，詢問對美關稅目前談判進度，除目前已知超過三兆的台積電投資外，是否還會要求台灣更進一步投資或其他要求？

黃國昌指控，「令人感到驚訝的是台美關稅條件都已談妥，但我們到了美國才知道相關內容。協議內容除了擴大投資還有其他項目，並且『高機率』將於未來數週內公布並簽署，接下來的重頭戲將是台灣國會審議，相當遺憾，民進黨堅持黑箱作業，直到最後一刻，台灣人民仍被蒙在鼓裡，過程中沒有任何開放的因應與討論，也不願讓此一涉及台灣經濟與發展的重要協議在事前讓國會參與。」

民眾黨前國際部主任林子宇。（張哲偉攝）

表示，此趟行程自去年8月開始規劃，原定去年9月成行，因諸多因素由我方提出主動延期，直到美國國務院公布5項軍購項目後，隨即聯繫希望當面溝通，她更強調，此行拜訪部門經由美方同意「公開4處」，還有無法透露的部門，且會見的美方官員皆符合黃國昌主席層級、亦為對台事務負責小組主要成員。（責任編輯：卓琦）

