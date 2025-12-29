黃國昌喊「讓新北學童吃熱的午餐」 網開酸：偷臭侯友宜？

政治中心／楊佩怡報導

民眾黨主席黃國昌27日在新北新莊舉辦「為新北應援」造勢活動，正式宣布參選下屆新北市長，前民眾黨主席柯文哲也到場站台助陣。在演說的過程中，黃國昌拋出政見喊：「我要讓新北的國小生都吃熱的營養午餐！」，該片段在網上立刻引發熱議，不少網友開酸：「是在偷臭侯友宜嗎」。





黃國昌出戰新北喊「讓小朋友吃熱的營養午餐」！網不忍開酸：友宜的小船掀翻了

黃國昌在「為新北應援」造勢活動上，和新北市民許諾，給他4年時間，他能證明「讓新北the best」。（圖／翻攝自YouTube@黃國昌）

廣告 廣告

黃國昌「為新北應援」造勢活動上正式宣布將參選下屆新北市長的選舉。他先是講述他加入民眾黨的心路歷程。接著他談到未來將參選新北市長對自己的期許，他表示新北市民給了國民黨16年的時間，這次他拜託新北市民給他4年時間，「我一定給大家證明，什麼叫全力以赴，什麼叫Do the best 讓新北the best」。黃國昌強調，讓新北the best不僅僅是一個口號，這也是他的許諾，「給我4年的時間檢驗我，給我4年的時間親自向新北市民展示，台灣民眾黨團隊一定可以跟柯文哲當初帶領的團隊一樣，當初柯文哲可以讓台北市民感到光榮，明天黃國昌可以讓新北市民感到驕傲」。

黃國昌出戰新北喊「讓小朋友吃熱的營養午餐」！網不忍開酸：友宜的小船掀翻了

黃國昌在活動上高喊，讓新北學童「吃到熱的營養午餐」，引發網友熱議。（圖／翻攝自YouTube@黃國昌）

最後黃國昌更高喊，「希望新北市民給我機會，給我4年讓我證明黃國昌說到做到，證明台灣民眾黨說到做到！全力以赴、Do the best，讓新北成為the best！」。此外，過程中黃國昌還提到他要讓新北的小朋友，能安心在學校受教育，「可以吃到熱的營養午餐」，然而就是這句話，在網上引發熱議。臉書粉專「Mr.柯學先生」將相關片段PO上網後，忍不住開酸：「腦被門夾到嗎？有誰在吃冰的營養午餐？你講出來我聽看看？」。留言區也引來不少網友表示「哇塞！意思是侯友宜做得很差囉！」、「友宜的小船被掀翻了……」、「我35年前午餐就都是熱的，原來新北的小朋友這麼可憐」、「是在偷臭現在的新北市政府嗎」。









原文出處：黃國昌出戰新北喊「讓小朋友吃熱的營養午餐」！網開酸：友宜的小船掀翻了

更多民視新聞報導

一眼看新聞／中配喊武統遭遣返「與第五縱隊」有關？爭議1次看

傳上海逼蔣萬安發表「親中言論」！梁文傑回應了

張文隨機砍人掀死刑爭議！王世堅昔「8字」嗆廢死再暴紅

