黃國昌喊「讓新北更有型」 媒體人翻白眼：把市民智商當塑膠

記者李鴻典／台北報導

甫卸下立委職務，民眾黨主席黃國昌的新北市競選總部昨（1）日正式開幕！開箱被支持者們暱稱為「新北昌庫」的競總，體驗健身區、兒童區、以及至「希望園地」寫下對新北的願景。對此，資深媒體人詹凌瑀直呼，看到黃國昌在那邊喊出「給我四年，讓新北更有型」，白眼差點翻不回來。

黃國昌新北市長競選總部成立。（圖／翻攝自黃國昌臉書）

黃國昌強調，這不只是一個競選總部，更是展現「說到做到」執行力的基地，未來將致力以務實、具體的行動 ，實現「讓新北更有型」的承諾，帶給新北市民一個不一樣的新北，讓大家為了新北感到驕傲！

廣告 廣告

詹凌瑀則批評，這場競選總部成立大會，與其說是宣示決心，不如說是一場粗糙的政治大秀。連趙少康都請來站台了，結果對方當場不留情面地說「國民黨支持李四川」，這不就直接戳破了國王的新衣嗎？這擺明了根本就是「選假的」，說穿了，不過就是為了累積跟藍營叫板的籌碼，把新北市長選舉當成他個人政治利益的槓桿，把新北市民當成他談判桌上的籌碼罷了。

最讓人聽不下去的，就是那句「給他四年」。詹凌瑀說，回頭看看黃國昌在立委任內的表現，除了在鏡頭前咆哮、在直播上帶風向、在議場裡作秀製造對立，他到底展現了什麼行政能力或協調能力？「一個只會把聲量置於實質建設之上的政客，這種問政品質與情緒控管，別說給他四年，給他一天我都嫌多」。

新北人口全台最多，需要的是一個能實實在在解決問題、不僅僅是會噴口水的市長。詹凌瑀重批，這種把選舉當作個人秀場、把市民智商當塑膠的候選人，真的大可不必。

更多三立新聞網報導

媒體人看黃國昌反胃：昔日咆哮戰神，今日藍營乖孫

學妹讓柯文哲原地尷尬抓頭 媒體人喊：這招「借刀殺人」也太狠了

幫黃國昌找出路！詹凌瑀提他「1功力」：跟館長去中國帶貨

黃士修喊「陳菊終於走了」賣團購！詹凌瑀：這是人格破產

