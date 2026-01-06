即時中心／温芸萱報導

民眾黨主席黃國昌昨（5）日宣布辭去不分區立委，並點名民進黨立委應辭職再選市長，卻未提國民黨。對此，民進黨台南市長擬參選人、立委林俊憲表示，黃的標準就像月亮，初一十五都不一樣。林指出，民眾黨過去立委如賴香伶、高虹安選市長皆未辭職，黃國昌突然提出標準不一。林俊憲更酸，黃國昌講半天國民黨連理都不理黃。

黃國昌昨日宣布辭去不分區立委，並公開表示，民進黨立委若要參選市長應先辭職，卻對國民黨立委隻字未提。此言一出，立即引發外界關注與議論。

對此，民進黨台南市長擬參選人、立委林俊憲表示，黃國昌的標準與原則就像月亮，初一十五都不一樣。林俊憲指出，過去民眾黨立委如賴香伶參選桃園市長、高虹安參選新竹市長時，並未遵循所謂「辭職再選」的做法，顯示黃國昌突然提出這個問題，其實並無一致性可言。

林俊憲強調，每個政黨都有自己的規劃，他本人也會遵照黨中央的決定行事，中央若要求他繼續選就繼續選，若要求辭職就會辭職，因此不需要黃國昌操心。此外，他也酸黃國昌講半天，國民黨根本不理會，呼籲黃應該維持標準一致，否則外界難以理解其言論是否可信。

原文出處：快新聞／黃國昌喊「辭立委再選市長」！林俊憲酸：國民黨連理都不理

